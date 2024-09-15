توقعات حالة الطقس غدًا الأحد 15 سبتمبر 2024

حالة الطقس اليوم.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ليوم غد الأحد، الموافق 15 سبتمبر 2024، حيث تشهد البلاد أجواء حارة نهارًا ومائلة للحرارة ليلًا في معظم المناطق، مع نشاط في الرياح وتكون شبورة مائية خفيفة على بعض الطرق، ويكشف الموجز تفاصيل درجات الحرارة.

حالة الطقس في القاهرة والوجه البحري

تسود القاهرة والوجه البحري أجواء حارة نهارًا، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 34 و36 درجة مئوية. خلال الليل، تصبح الأجواء مائلة للحرارة مع نشاط للرياح التي قد تساعد في تخفيف الإحساس بحرارة الطقس.

حالة الطقس على السواحل الشمالية

تستمر السواحل الشمالية في تسجيل أجواء حارة نهارًا، مائلة للحرارة ليلًا، حيث تصل درجات الحرارة إلى 31 درجة مئوية. تتكون الشبورة المائية صباحًا على الطرق المؤدية إلى السواحل الشمالية، خاصة في المناطق الغربية والشرقية، مع توقعات بهطول أمطار خفيفة على فترات متقطعة.

حالة الطقس في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر أجواء شديدة الحرارة نهارًا، حيث تصل درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية، بينما تكون الأجواء مائلة للحرارة ليلًا. الرياح نشطة، مما قد يساعد على تحسين الإحساس بالأجواء الحارة.

حالة الطقس في شمال وجنوب الصعيد

يسيطر طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، حيث تصل درجات الحرارة في أسوان وقنا إلى 41 و43 درجة مئوية على التوالي خلال النهار. في الليل، يصبح الجو مائلًا للحرارة مع استمرار نشاط الرياح في بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

إليك درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المحافظات والمدن:

- القاهرة: العظمى 34، الصغرى 24

- الإسكندرية: العظمى 31، الصغرى 24

- أسوان: العظمى 44، الصغرى 27

- قنا: العظمى 43، الصغرى 26

- مرسى مطروح : العظمى 33، الصغرى 23

- شرم الشيخ : العظمى 37، الصغرى 28

- العلمين الجديدة: العظمى 34، الصغرى 23

حالة البحرين

- البحر المتوسط: معتدل إلى مضطرب، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 إلى 2.5 متر، مع رياح شمالية غربية.

- البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج يتراوح بين 2 إلى 2.5 متر، مع رياح شمالية غربية.

توقعات الأمطار

من المتوقع أن تشهد بعض مناطق شمال البلاد، مثل العلمين، الإسكندرية، بلطيم، مطروح، سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، وتستمر فرص سقوط الأمطار خلال فترات النهار والليل، مما يساعد على تحسن الأجواء.

نصائح الأرصاد

تُحذر الأرصاد الجوية من تكوّن شبورة مائية خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة في الصباح الباكر، خاصةً في المناطق القريبة من المسطحات المائية. كما يُنصح بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الذروة بين الساعة 1 ظهرًا و4 عصرًا، حيث ترتفع درجات الحرارة والرطوبة.

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