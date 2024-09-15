انتهاء تخفيف الاحمال.. هل تعود مواعيد انقطاع الكهرباء بالمحافظات؟

انتهاء تخفيف الاحمال.. باتت تلك الكلمات متصدرة محرك جوجل خلال الساعات الماضية بالتزامن مع انتهاء الموعد الذي سبق وأقرته الحكومة بـ عودة تخفيف الأحمال فيه وهو منتصف الشهر الجاري.

وبناءً على ذلك ارتفعت مؤشرات البحث عبر جوجل حول انتهاء تخفيف الاحمال حيث يتساءل البعض عن احتمالية عودة تخفيف الأحمال من جديد على مستوى محافظات مصر.

انتهاء تخفيف الاحمال

ومن المعروف لدى الجميع أن ملف الكهرباء يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في بيئة الأعمال، ولهذا فإن الحكومة تسعى جاهدة للتغلب على جميع التحديات، سواء كانت الكهرباء أو غيرها.

مواعيد انقطاع الكهرباء بالمحافظات

الموجز تتناول خلال التقرير التالي تفاصيل انتهاء تخفيف الاحمال وهل هناك نية من الحكومة لعودة تخفيف الأحمال وتطبيق مواعيد انقطاع الكهرباء بالمحافظات من جديد.

ورغم تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء السابقة بشأن وجود خطط واتفاقيات لتعزيز إمدادات الطاقة في مصر، وهذا سيساهم كثيرا في وضع حلول نهائية لمشكلة قطع الكهرباء، حيث سعت الحكومة طوال الأونة الاخيرة للتعاقد مع شحنات غاز مسال بهدف تغذية الشبكات الكهربائية في مصر ومنع قطع الكهرباء، إلا أنه لم يتم الإعلان حتى الآن بأي تفاصيل عن تخفيف الاحمال سواء انتهاء التوقف أو عودة التطبيق.

انتهاء تخفيف الاحمال

عودة تخفيف الاحمال

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر مسئولة من داخل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن انتهاء تخفيف الاحمال، مشيرة إلى أنه رغم ذلك لم يصدر قرار بشأن عودة تخفيف الاحمال بعد انتهاء الصيف حتى الآن، وأنه لم يأتي أي تعليمات من الحكومة او اي قرار رسمي بعودة تخفيف الاحمال.

وأوضحت أنه في حال توافر كميات المطلوبة من الغاز والطاقة لشبكات الكهرباء فمن المتوقع، أن لا يكون هناك اي داعي لعودة تخفيف الاحمال خلال الايام المقبلة.

ويعتبر تخفيف الأحمال إجراءً تتبعه الحكومات في بعض الأحيان عند مواجهة طلب مرتفع على الكهرباء يتجاوز قدرة الشبكة على التوليد أو النقل، وفي مصر، كانت هناك عدة عوامل أدت إلى تطبيق هذا النظام، ومن أسباب تخفيف الأحمال في مصر الآتي:

أسباب تخفيف الأحمال في مصر

زيادة الطلب على الكهرباء: نتيجة للنمو السكاني والاقتصادي وزيادة استخدام الأجهزة الكهربائية.

التحديثات على محطات التوليد: بعض المحطات كانت تحتاج إلى صيانة أو تطوير، مما أثر على الطاقة الإنتاجية.

نقص الوقود في بعض الفترات: خاصةً الغاز الطبيعي الذي يعد المصدر الأساسي لتوليد الكهرباء.

انتهاء تخفيف الاحمال

كما اتخذت الحكومة عدة خطوات لتحسين منظومة الكهرباء في البلاد وضمان توفير الطاقة بشكل مستمر، ولعل من أبرز الإجراءات التي مهدت لانتهاء تخفيف الأحمال الآتي:

الإجراءات التي مهدت لانتهاء تخفيف الأحمال

زيادة القدرة الإنتاجية لمحطات الكهرباء حيث تم إنشاء محطات جديدة وزيادة السعة في المحطات القائمة، مثل محطة بني سويف ومحطة البرلس. الاستثمار في الطاقة المتجددة، مثل مشروعات الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان، التي تُعد من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم تحسين كفاءة شبكات النقل والتوزيع، من أجل لتقليل الفاقد من الكهرباء وضمان توصيل الطاقة للمستهلكين بشكل أفضل.

استيراد الوقود وتطوير حقول الغاز الطبيعي، حيث ساهمت اكتشافات حقول الغاز الكبيرة مثل حقل "ظهر" في تأمين كميات كبيرة من الغاز الطبيعي الذي يُستخدم في محطات توليد الكهرباء.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سبق وأعلن عن قرار بوقف تخفيف الأحمال الكهربائية مؤقتًا في الأسبوع الثالث من يوليو الماضي، مع الإشارة إلى أن هذا التوقف سيستمر حتى منتصف سبتمبر، وأن انقطاع الكهرباء سيختفي بشكل نهائي بنهاية العام الجاري.

إقرأ أيضًا:

عودة خطة تخفيف الأحمال في هذا الموعد.. تفاصيل

الرئيس السيسي يصدر توجيهات عاجلة للحكومة بشأن تخفيف الأحمال والاستثمار في الطاقة