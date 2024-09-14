ننشر موعد انتهاء قرار وقف تخفيف الأحمال

موعد انتهاء قرار وقف تخفيف الأحمال.. كلمات بحثية تصدر محرك جوجل خلال الساعات الماضية، حتى إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء بـ موعد انتهاء قرار وقف تخفيف الأحمال حتى منتصف الشهر الجاري.

وبناءً على ذلك تستعد الحكومة لـ عودة خطة تخفيف الأحمال كإجراء ضروري لمواجهة النقص في إمدادات الطاقة وبالتالي فإن موعد انتهاء قرار وقف تخفيف الأحمال من المنتظر أن ينتهي غدًا الموافق 15 سبتمبر 2024.

موعد انتهاء قرار وقف تخفيف الأحمال

الموجز تكشف كواليس قرار الحكومة بـ موعد انتهاء قرار وقف تخفيف الأحمال، باعتباره جزءًا من الجهود المبذولة للتعامل مع مشاكل الضغط على شبكة الكهرباء، ففي بعض الفترات، وخاصة خلال أشهر الصيف، تلجأ الدولة إلى إجراءات مثل تخفيف الأحمال للتعامل مع ارتفاع استهلاك الكهرباء الناتج عن استخدام أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية بشكل عام.

ومن المتوقع عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال من جديد، مع التزام شركات التوزيع بالقرارات المرتقب صدورها في هذا الصدد.

وسبق أن حدد موعد انتهاء قرار وقف تخفيف الأحمال في جميع أنحاء الجمهورية، حتى منتصف سبتمبر 2024، وفقًا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن أزمة الكهرباء ستنتهي بشكل نهائي بحلول نهاية العام الجاري.

عودة خطة تخفيف الأحمال

علمًا بأن قرار عودة خطة تخفيف الأحمال والعمل بمواعيد قطع الكهرباء يأتي في سياق الجهود الرامية لضمان استمرارية توفير الكهرباء للمواطنين والمرافق الحيوية في ظل ارتفاع الطلب وانخفاض القدرة الإنتاجية.

موعد انتهاء قرار وقف تخفيف الأحمال

عودة تخفيف الأحمال بمحافظات مصر

ورغم أن موعد انتهاء قرار وقف تخفيف الأحمال بمثابة ضرورة ملحة لـ عودة خطة تخفيف الأحمال منتصف سبتمبر الجاري، في إطار السعى إلى تدبير المبالغ الإضافية اللازمة من قبل الدولة لتوفير المنتجات والشحنات الضرورية لتحقيق هذا الهدف، خاصة وأنه في أوقات الذروة أو عندما تواجه شبكة الكهرباء ضغوطًا نتيجة ارتفاع الطلب، تلجأ بعض الدول، بما فيهم مصر، إلى تخفيف الأحمال كإجراء مؤقت لمنع انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل، وهذا الإجراء يعني قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق لفترات قصيرة لتخفيف الضغط على الشبكة، إلا أن الحكومة حتى وقتنا هذا لم تعلن بشكل رسمي عودة تخفيف الأحمال بمحافظات مصر.

وسبقأن اتخذت الحكومة قرارًا بوقف تخفيف الأحمال الكهربائية بعد اتخاذ بعض التدابير الاستراتيجية، وهذه التدابير اشتملت على الآتي:

تحسين كفاءة محطات توليد الكهرباء.

زيادة إنتاج الغاز الطبيعي والفحم اللذين يستخدمان في تشغيل محطات الكهرباء.

ترشيد استهلاك الطاقة من خلال حملات توعية للمواطنين وأصحاب المصانع.

وإلى الآن لم تصرح الحكومة موعدًا محددًا لانتهاء قرار وقف تخفيف الأحمال، و لم يتم صدور أي تعليمات حتى الآن من مجلس الوزراء، وهو الجهة المنوط بها إصدار أي قرارات بشأن عودة خطة تخفيف الأحمال أو الاستمرار في وقفها، أو تقليل عدد ساعات قطع التيار الكهربائي، ولكن التوقعات تشير إلى أن هذا القرار سيستمر طالما أن هناك استقرارًا في توليد الكهرباء وتوزيعها وعدم وجود أزمات طاقة قد تؤدي إلى عودة الحاجة لتخفيف الأحمال، ويعتمد استمرار القرار بشكل كبير على عدة عوامل:

استقرار إمدادات الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة. الظروف المناخية التي قد تؤثر على استخدام الطاقة. زيادة كفاءة شبكة الكهرباء والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

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