تعرف على توزيع منهج الفلسفة والمنطق الصف الأول الثانوي الترم الأول 2025

وضعت وزارة التربية والتعليم خطة توزيع منهج الفلسفة والمنطق الصف الأول الثانوي الترم الأول 2025 لتنظيم العملية التعليمية وتوجيه المعلمين والطلاب نحو تحقيق أهداف التعلم من خلال الالتزام بجدول الخطة الدراسية.

ويستعرض “الموجز” بالصور توزيع منهج الفلسفة والمنطق الصف الأول الثانوي الترم الأول 2025 والذي من المقرر تدريسه في كل شهر خلال الفصل الدراسي الأول حتي موعد امتحانات نصف العام الدراسي.

توزيع منهج الفلسفة والمنطق الصف الأول الثانوي الترم الأول 2025

خطة توزيع منهج الفلسفة والمنطق الصف الأول الثانوي الترم الأول 2025

ويشمل جدول توزيع منهج الفلسفة والمنطق الصف الأول الثانوي الترم الأول 2025 في شهر سبتمبر الجاري موضوعات أساسية في الفلسفة مثل "التفكير الإنساني" وأهميته، بالإضافة إلى "مبادئ المنطق" وتعريفه، يبدأ الطلاب بفهم معنى التفكير ودوره في الحياة، مما يساعدهم على تأسيس قاعدة معرفية قوية.

توزيع منهج الفلسفة والمنطق في شهر أكتوبر

ويستمر توزيع منهج الفلسفة والمنطق الصف الأول الثانوي الترم الأول 2025 في شهر أكتوبر بالتركيز على العلاقة بين الفلسفة والدين والعلم، حيث يتضمن تدريبات عملية لتعزيز الفهم، كما يشمل المنطق حدود المفاهيم وتدريبات على التفكير الناقد والإبداعي، مما يسهم في تطوير مهارات التفكير العليا لدى الطلاب.

توزيع منهج الفلسفة والمنطق الصف الأول الثانوي الترم الأول 2025

ويتضمن توزيع المنهج تدريبات عامة على الفصل الأول في نهاية شهر أكتوبر، مع إجراء اختبار شهري لتقييم مدى تحقق نتائج التعلم، وتساعد هذه الاختبارات في قياس تقدم الطلاب وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.

جدول توزيع منهج الفلسفة والمنطق في شهر نوفمبر

ومع بداية شهر نوفمبر، ينتقل طلاب الصف الأول الثانوي إلى الفصل الثاني من المنهج الذي يركز على "طبيعة الموقف الفلسفي" و"نشأة الفلسفة"، ويتناول هذا الجزء تصنيف القضايا، مما يعزز من فهم الطلاب للمفاهيم الفلسفية الأساسية ويعدهم للمراحل التعليمية القادمة.

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