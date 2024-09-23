خبير تربوي يحذر: توحيد الواجبات المنزلية يفتح المجال لظهور مافيا المكتبات الخارجية

أصدرت وزارة التربية والتعليم قرار توحيد الواجبات المنزلية للطلاب بشكل يومي وأسبوعي، بهدف تحقيق الانضباط وتنظيم العملية التعليمية، ولكن هناك العديد من الشكاوي لأولياء الأمور بشأن هذه الواجبات والتي ينظر إليها بعضهم على أنها عبء عليهم.

ويكشف “الموجز” مميزات وعيوب قرار وزارة التربية والتعليم بشأن توحيد الواجبات المنزلية من خلال تواصلنا مع الدكتور تامر شوقي استاذ علم النفس والتقويم التربوي بجامعة عين شمس لمعرفة ما مادى أهمية هذا القرار وسلبياته.

توحيد الواجبات المنزلية

مميزات توحيد الواجبات المنزلية

وفي هذا الشأن، قال الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بجامعة عين شمس، إن قرار وزارة التربية والتعليم بتوحيد الواجبات المنزلية بشكل يومي أو أسبوعي يحمل جوانب إيجابية وسلبية، ومن أبرز إيجابيات هذا القرار، هو تشجيع الطلاب على إتمام واجباتهم دون تأجيل، مما يسهم في تعزيز الالتزام والانضباط.

وأضاف شوقي، في تصريحاته لـ"الموجز"، أن من سلبيات توحيد الواجبات المنزلية عدم مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، كما أن هذا القرار يقيد حرية المعلم في تصميم واجبات تتناسب مع مستوى طلابه.

سلبيات توحيد الواجبات المنزلية

وأشار إلى أن بعض الواجبات المنزلية قد تشمل جزئيات لم يتم شرحها بعد أو تم تأجيلها لأسباب تربوية، وقد تؤدي هذه الواجبات أيضًا إلى تشجيع الطلاب على الغش، موضحًا أن الاعتماد على الحلول الإلكترونية قد يعيق المعلم من التحقق مما إذا كان الطالب هو من أنجز الواجب أم أولياء الأمور.

توحيد الواجبات المنزلية

ظهور مافيا المكتبات الخارجية

وأكد الخبير التربوي أن توحيد الواجبات المنزلية قد يفتح المجال لظهور ما يعرف بـ"مافيا المكتبات الخارجية"، التي تقدم حلول الواجبات للطلاب، مما يقلل من فاعلية هذه الواجبات ويشجع على الغش بدلاً من تحقيق الهدف التعليمي الأساسي منها.

قرار لا يتناسب مع الطلاب المتغيبون

وأوضح الدكتور تامر شوقي، أن قرار توحيد الواجبات المنزلية لا يتناسب مع الطلاب الذين يتغيبون عن الحصص بشكل قهري، حيث يجدون أنفسهم مضطرين لحل الواجبات دون فهم، مما يدفعهم إلى الغش.

وأضاف أن هذا القرار قد يكون غير مناسب أيضًا للطلاب في الفصول التي يتغيب عنها المعلم لعدة حصص، لأي سبب كان، مما يؤثر على استيعاب الطلاب للمواد المطلوبة، مشيرًا إلى أن الأفضل وضع الوزارة إطارًا عامًا أو مواصفات محددة للواجب المنزلي، يلتزم بها المعلمون تحت إشراف الموجهين، بدلاً من توحيد الواجبات وتحديدها بشكل صارم، تمامًا كما هو الحال في الزِّي المدرسي.



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