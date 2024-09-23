لينك الواجبات المدرسية المرحلة الابتدائية 2024-2025.. تفاصيل

حددت وزارة التربية والتعليم لينك الواجبات المدرسية المرحلة الابتدائية 2024-2025 على الموقع الرسمي لبوابة االتعليم الإلكترونية التابعة للوزارة حيث أصدر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف قرارًا بتوحيد الواجبات المدرسية.

ويستعرض “الموجز” تفاصيل لينك الواجبات المدرسية المرحلة الابتدائية 2024-2025 والتي حددتها وزارة التربية والتعليم لجميع الصفوف الدراسية من الصف الأول الابتدائي حتى الصف السادس الابتدائي.

لينك الواجبات المدرسية المرحلة الابتدائية 2024-2025

لينك الواجبات المدرسية المرحلة الابتدائية 2024-2025

يمكن لأولياء الأمور أو الطلاب الحصول على الواجبات المدرسية المرحلة الابتدائية 2024-2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم لذلك نوفر لكم لينكات وروابط لكل مرحلة لمعرفة الواجبات المفروضة على الطلاب.

لينك الواجبات المدرسية المرحلة الابتدائية للصف الأول الابتدائي 2024-2025 هنا.

لينك الواجبات المدرسية للصف الثاني الابتدائي 2024-2025 هنا.

لينك الواجبات المدرسية المرحلة الابتدائية للصف الثالث الابتدائي 2024-2025 هنا.

لينك الواجبات المدرسية للصف الرابع الابتدائي 2024-2025 هنا.

لينك الواجبات المدرسية للصف الخامس الابتدائي 2024-2025 هنا.

لينك الواجبات المدرسية للصف السادس الابتدائي 2024-2025 هنا.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة التربية والتعليم أنها رفعت الواجبات لكل درس، بالإضافة إلى التقييم الأسبوعي والملخصات، لطلاب المرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي الجديد على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

درجات أعمال نصف العام الدراسي

وأشارت إلى أنه تم تخصيص الدرجات كالتالي: 5 درجات لكراسة الواجب، 5 درجات للنشاط، 5 درجات للتقييم الأسبوعي، 10 درجات للتقييم الشهري، 5 درجات للمواظبة والسلوك، و10 درجات للمهام الأدائية، وذلك وفقًا للقرار الوزاري الخاص بنظام التقييم للمرحلة الابتدائية.

لينك الواجبات المدرسية المرحلة الابتدائية 2024-2025

توجيهات بشأن الواجبات المدرسية

انتظام العملية التعليمية واستخدام "كشكول الحصة" والكتاب المدرسي.

الكشكول مقسم لثلاثة أجزاء: الأداءات الصفية، الواجبات المنزلية، والتقييم الأسبوعي.

سيتم إجراء ثلاثة اختبارات متكافئة خلال كل فصل دراسي لقياس أداء الطلاب.

توجيهات للموجهين بضرورة الالتزام بخطة الزيارات وحضور طابور الصباح.

تأكيد على استخدام المعامل في مادة العلوم وتفعيل المكاتب الفنية للتنمية المهنية.

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