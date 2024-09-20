ننشر رابط الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية لطلاب صفوف النقل

نشرت وزارة التربية والتعليم لطلاب صفوف النقل التقيمات الأسبوعية والواجبات المنزلية عبر الموقع الرسمي للوزارة بتوجيهات من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، لذلك يتساءل أولياء ءالأمور عن الرابط الرسمي للاطلاع على هذه الواجبات والتقييمات.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن الرابط الرسمي للواجبات المنزلية والتقيمات الأسبوعية لطلاب صفوف النقل، حيث أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أن الواجبات المنزلية ستكون موحدة على مستوى جميع المدارس.

رابط الواجبات المنزلية لطلاب صفوف النقل

رابط الواجبات المنزلية لطلاب صفوف النقل

يمكن لطلاب صفوف النقل الاطلاع على التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية عبر موقع وزارة التربية والتعليم من هنـــــــــــــــــــا

موعد بداية العام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن العام الدراسي الجديد 2025 سيبدأ في 21 سبتمبر الجاري، نافية الشائعات حول تأجيل موعد الدراسة موضحة أن الدراسة ستستمر حتى 5 يونيو 2025، وتغطي فترة 35 أسبوعًا.

رابط الواجبات المنزلية لطلاب صفوف النقل

قرارات وزير التربية والتعليم

وجدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أعلن القرارات المهمة قبل بدء العام الدراسي الجديد 2025 والذي سيبدأ يوم غدٍ السبت 21 سبتمبر2024 أبرزها:

عدم توفير التابلت للمدارس الخاصة

توفير الكتب الإلكترونية على موقع الوزارة.

تسليم التابلت لطلاب المدارس الحكومية في الصف الأول الثانوي.

خروج اللغة الأجنبية الثانية من المجموع في الثانوية العامة.

إضافة وحدة من الجيولوجيا إلى مادة الأحياء في الثانوية العامة.

استمرار نظام امتحانات "البابل شيت" للثانوية العامة.

وضع آليات مشددة لمكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة لعام 2025.إمكانية زيادة دخل

المعلمين من خلال تقديم حصص إضافية مقابل 50 جنيهًا للحصة.

تدريس البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي اعتبارًا من العام الدراسي بعد المقبل.

إعادة النظر في سياسة "فوق الكثافة" للطلاب بدءًا من العام الدراسي بعد المقبل.

توحيد صيغة الواجبات المنزلية، التقييمات الأسبوعية، والامتحانات الشهرية على مستوى الجمهورية.

عدم تقنين أو ترخيص مراكز الدروس الخصوصية.

استمرار احتساب مادتي العربي والتاريخ في مجموع طلاب المدارس الدولية.

اقرأ أيضًا

قبل العام الدراسي.. التعليم تحدد لائحة الانضباط المدرسي 2024

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 للمدارس.. وغرامات تنتظر الغائبين