قبل العام الدراسي.. التعليم تحدد لائحة الانضباط المدرسي 2024

حددت وزارة التربية والتعليم لائحة الانضباط المدرسي 2024 للعام الدراسي الجديد للمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، حيث تتضمن هذه اللائحة مجموعة من القواعد والضوابط التي من الضروري على أولياء الأمور والطلاب الالتزام خلال العام الدراسي 2025.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن بنود لائحة الانضباط المدرسي 2024 والتي تأتي ضمن قرار وزاري رقم 150 الصادر عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، للالتزام بالانضباط داخل المدارس وضمان سير العملية التعليمية.

لائحة الانضباط المدرسي 2024

تفاصيل لائحة الانضباط المدرسي 2024

أصدرت وزارة التربية التعليم لائحة الانضباط المدرسي 2024 والتي تشمل تعليمات أساسية تهدف إلى تحقيق الانضباط وتعزيز التعاون بين المدرسة والأسرة، لذلك من الضروري اتباعها خلال بدء الدراسة يوم السبت المقبل الموافق 21 سبتمبر الجاري.

ما هي تعليمات الانضباط المدرسي؟

تتمثل لائحة الانضباط المدرسي 2024 في عدة بنود صادرة عن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف لتنظيم العام الدراسي الجديد حيث تهد هذه البنود إلى احترام القرارات الوزارية، وأن من يخالف هذه القرارات قد يعرض للمساءلة القانونية.

لائحة الانضباط المدرسي 2024

الالتزام بالقواعد والتعليمات التربوية التي تحددها المدرسة.

احترام القوانين والانضباطية للحفاظ على سير العملية التعليمية.

الامتناع عن الإساءة بأي شكل لأعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم.

عدم التدخل في سير العملية التعليمية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

تجنب التأثير السلبي على البيئة التعليمية. من بين لائحة الانضباط المدرسي 2024

تشجيع الأبناء على تعلم المهارات الاجتماعية في سن مبكرة.

متابعة الواجبات، النظافة، والسلوك اليومي للطالب في المنزل.

الحفاظ على التواصل المستمر مع المدرسة والالتزام بمتابعة النشرات والتعليمات الصادرة عنها.

تعزيز أي تحسن يظهر على الطلاب.

ضمان انتظام حضور الطالب إلى المدرسة وتحمل المسؤولية عن أي تلف أو فقد في منشآت المدرسة بسبب تعمد أو إهمال من الطالب.

التعاون مع المدرسة لتعليم الطلاب الانضباط الذاتي.

تنفيذ القرارات التأديبية الصادرة عن إدارة المدرسة.

الالتزام بالتواصل مع المدرسة في الأوقات المحددة أو وفق مواعيد متفق عليها.

التعاون مع المعلمين لضمان التزام الطالب باللائحة.

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