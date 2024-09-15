نشرة الموجز التعليمية .. نستعرض أبرز الموضوعات التعليمية خلال الساعات الماضية وتضمنت النشرة التعليمية عدد من الموضوعات الهامة. نرصد تفاصيلها في التقرير التالي.

برلمانية : نجاح العام الدراسي الجديد يحتاج إلي تكاتف كافة المؤسسات..

وموعد اول ايام العام الدراسي الجديد 2024



قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم في مجلس النواب، نجاح العام الدراسي الجديد يحتاج إلي تكاتف كافة المؤسسات في الدولة وليست وزارة التربية والتعليم.

وأضافت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم في مجلس النواب أن القرارات التي أصدرها وزير التربية والتعليم الأخيرة بخصوص الثانوية العامة ومعلمي الحصة حازت علي تقدير المعلمين وأولياء الأمور.

جيهان البيومي

تطوير الثانوية العامة هو أحد الأهداف الرئيسية لوزارة التربية والتعليم في مصر، ويهدف إلى تحسين جودة التعليم وتجهيز الطلاب لمتطلبات سوق العمل والالتحاق بالجامعات. يتضمن تطوير الثانوية العامة مجموعة من المبادرات والتغييرات التي تشمل المناهج، طرق التدريس، وتقييم الطلاب. وفيما يلي نظرة عامة على أبرز جوانب تطوير الثانوية العامة:

1. إعادة هيكلة المناهج:

العمل على تحديث المناهج لتكون أكثر توافقًا مع متطلبات سوق العمل وتطورات العلوم والتكنولوجيا. التركيز على المهارات العملية والبحثية بدلاً من الاعتماد الكامل على الحفظ والتلقين.



تقديم مواد جديدة تتعلق بالعلوم التكنولوجية مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي، وذلك لتحضير الطلاب لمستقبل رقمي.



2. تحسين طرق التدريس:

حيث أصدر وزير التربية والتعليم توجيها توفير تدريب مستمر للمعلمين لتحديث مهاراتهم التعليمية وضمان قدرتهم على استخدام الأساليب الحديثة في التدريس.



استخدام التكنولوجيا: دمج الأدوات التكنولوجية مثل التابلت والوسائط الرقمية في العملية التعليمية لتعزيز التعلم التفاعلي وتسهيل وصول الطلاب للمحتوى التعليمي.

3. تطوير نظام التقييم:

الانتقال من التقييم التقليدي إلى نظام تقييم شامل يعتمد على الأداء والمشروعات والاختبارات العملية، بدلاً من التركيز فقط على الامتحانات النهائية.



الاختبارات الإلكترونية: تطبيق الاختبارات الإلكترونية لتسهيل عملية التصحيح وزيادة دقة التقييم.

4. تعزيز الأنشطة اللاصفية:

ووجه وزير التربية والتعليم تعزيز الأنشطة الثقافية والرياضية والبحثية التي تسهم في تطوير مهارات الطلاب غير الأكاديمية.



إنشاء برامج تشجع الطلاب على الابتكار والإبداع من خلال المسابقات والمشاريع العلمية.

5. تحسين البنية التحتية:

أصدر وزير التربية والتعليم تعليمات تحديث المرافق التعليمية في المدارس الثانوية لتحسين بيئة التعلم، بما في ذلك إنشاء معامل حديثة وتجهيز المكتبات.

6. دعم التوجيه والإرشاد:

حيث وجه وزير التربية والتعليم بضرورة تقديم خدمات التوجيه والإرشاد للطلاب لمساعدتهم في اختيار المسارات التعليمية والمهنية التي تتناسب مع اهتماماتهم وقدراتهم.

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موعد اول ايام العام الدراسي الجديد 2024 في مدارس الجمهورية



تصدر البحث عن موعد اول ايام العام الدراسي الجديد 2024، اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2024، وذلك علي موقع البحث العالمي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويهتم كثير من المصريين وأولياء الأمور بالبحث عن موعد اول ايام العام الدراسي الجديد في العام الجديد وخاصة في المدارس الحكومية.

موعد اول ايام العام الدراسي الجديد 2024

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي موعد اول ايام العام الدراسي الجديد 2024، وتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم لـ مديري المدارس علي مستوي الجمهورية.

موعد اول ايام العام الدراسي الجديد 2024

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن عن موعد أول أيام العام الدراسي الجديد 2024، على أن يكون يوم السبت الموافق 21 سبتمبر الجاري، أول أيام العام الدراسي الجديد (موعد بداية الدراسة في المدارس الحكومية 2024 2025).

اول ايام المدارس في العام الدراسي الجديد

ووفقًا لـ تصريحات وزير التربية والتعليم من المقرر أن يكون السبت الموافق 21 سبتمبر 2024، أول أيام الدراسة للعام الجديد، على أن تستمر الدراسة لنحو 35 أسبوعًا، أي أن آخر يوم دراسة في العام الجديد يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025.

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