بالصور.. كيف فعلت مدارس إدارة الخصوص التعليمية بالقليوبية قرارات تقليل الكثافات الطلابية؟

تقليل الكثافات الطلابية.. نشرت وزارة التربية والتعليم صور انتظام الدراسة بمدارس إدارة الخصوص التعليمية بمحافظة القليوبية عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” وتفعيل قرارات تقليل الكثافات الطلابية بمختلف فصول مدارس الإدارة.

وينشر “الموجز” كافة الصور التي نشرتها وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية لإعلان انتظام الدراسة بمدارس إدارة الخصوص التعليمية بمحافظة القليوبية، مشيرة إلى أن المدارس فعلت قرارات تخفيض الكثافات الطلابية.

انتظام الدراسة بمدارس إدارة الخصوص التعليمية

توجيهات وزارة التربية التعليم لمعالجة الكثافات الطلابية

وفي سياق أخر، قال الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بجامعة عين شمس، أن الكثافة الطلابية تعد من أبرز المشاكل التي تعرقل العملية التعليمية، حيث تؤدي إلى نفور الطلاب وكثرة التغيب، مما يدفعهم إلى الاعتماد على السناتر والدروس الخصوصية.

انتظام الدراسة بمدارس إدارة الخصوص التعليمية

وأشار شوقي إلى أن الكثافة الطلابية وصلت في بعض المدارس المصرية إلى 250 طالبًا في الفصل، مما يعيق قدرة المعلم على متابعة الدروس بشكل فعال، مضيفًا أن وزارة التربية والتعليم وضعت خططًا لمعالجة الكثافة، منها تخفيض العدد إلى 50 طالبًا في الفصل واستغلال الأماكن الفارغة مثل المخازن.

انتظام الدراسة بمدارس إدارة الخصوص التعليمية

تقسيم المدارس الثانوية لفترة صباحية ومسائية

وأكد أن الوزارة وفرت 100 ألف فصل جديد، بالإضافة إلى تقسيم المدارس الثانوية إلى فترتين صباحية ومسائية للاستفادة من الفصول المتاحة، رغم أن لذلك إيجابيات وسلبيات، حيث يتيح هذا التقسيم للمعلمين تقديم الشرح بشكل كافٍ، لكنه يطرح تساؤلات حول مدى ملاءمة توقيتات الخروج وظروف المدارس من حيث الإضاءة وتجهيزاتها.

انتظام الدراسة بمدارس إدارة الخصوص التعليمية

خطة وزارة التربية والتعليم لخفض كثافة الفصول الدراسية

ومن جانبه، قال وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزارء مصطفى مدبولي اليوم إن خطة وزارة التربية والتعليم في خفض كثافة الفصول الدراسية نجحت.

انتظام الدراسة بمدارس إدارة الخصوص التعليمية

وأكد وزير التربية والتعليم أن الخطة نجحت بعد إضافة نحو 100 ألف فصل جديد، مما أدى إلى تقليل العدد في معظم المدارس إلى أقل من 50 طالبًا، مع وجود 47 مدرسة تُعالج مشكلاتها حيث عرض الوزير ايضًا نتائج جولته في صعيد مصر لتفقد 40 مدرسة للتحقق من جاهزيتها، إضافة إلى تسليم الكتب وتجهيز المعامل والمكتبات، وتناول الحلول المعتمدة لمواجهة التحديات في الكثافة وسد عجز المعلمين.

اقرأ أيضًا

بالأرقام.. وزير التربية والتعليم يرصد نتائج خطة خفض كثافة الفصول الدراسية أمام رئيس الوزراء

خبير تربوي يحذر: توحيد الواجبات المنزلية يفتح المجال لظهور مافيا المكتبات الخارجية