إليك رابط نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية 2024

شهدت الساعات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في البحث عن نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية 2024، بعد أن أعلن الموقع الإلكتروني للتنسيق نتائج القبول في الجامعات للعام الدراسي الجديد،ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



يمكن للطلاب الاطلاع على نتائج تحويلات تقليل الاغتراب عبر الرابط التالي: نتيجة تقليل الاغتراب من خلال الضغط هنا.

شروط تحويلات تقليل الاغتراب

تتضمن شروط التحويل:

-التحويل المناظر يجب أن يكون ضمن الحد الأدنى للقطاع.

-التحويل غير المناظر يتطلب استيفاء الحد الأدنى للكلية المطلوبة.

-يجب الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

ـ كما ان التحويل يتم عبر الموقع الإلكتروني فقط، ولا تقبل التحويلات الورقية.

-يُسمح بتحويل واحد فقط للطالب.

-يجب استيفاء الشروط الإضافية للكلية مثل اجتياز اختبارات القدرات.

-تُجرى المفاضلة بناءً على مجموع درجات الطالب في الثانوية العامة.



خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2024

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني: وإليك رابط الموقع من خلال الضغط هنا

2. اختيار خدمات الثانوية العامة ثم نتيجة تقليل الاغتراب 2024.

3. تحديد نوع الشهادة.

4. إدخال البيانات المطلوبة: رقم الجلوس، الرقم السري، والرقم التأكيدي.

5. الضغط على "الخطوة التالية" ثم "استعلام" لظهور النتيجة فورًا.

تُعد هذه الخطوات ضرورية لمساعدة الطلاب في معرفة موقفهم من التحويلات وضمان تلقيهم التعليم في التخصصات التي يرغبون بها.

قواعد ترتيب اختيارات الطالب لتسجيل الرغبات

- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

- يقوم الطالب باختيار الكلية أو المعهد التى يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافى المتدرج.

- يتم اختيار قطاع التخصص الذى يرغب فى الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة فى مجموعات.

- كما يمكن الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة

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