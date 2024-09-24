استعلم مجانا.. نتيجة تقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق الالكتروني

نتيجة تقليل الاغتراب 2024 .. تصدرت "نتيجة تقليل الاغتراب 2024" محركات البحث في الأيام الأخيرة، حيث تزايدت الاستفسارات من طلاب المرحلة الثالثة والشهادات الفنية عقب إغلاق باب التقديم. التفاصيل يرصدها الموجز في التقرير التالي

يتيح تقليل الاغتراب للطلاب فرصة الانتقال إلى كليات أقرب لمنازلهم، مما يسهل عليهم الدراسة والتنقل.

ما هو تقليل الاغتراب؟

تقليل الاغتراب هو إجراء يسمح للطلاب الذين تم ترشيحهم إلى كليات معينة بالتحويل إلى كليات أخرى ضمن نفس المجال أو مجالات مختلفة، بشرط أن تكون هذه الكليات في "منطقة أ" القريبة من مكان سكنهم. يُقسم تقليل الاغتراب إلى نوعين:

تحويل مناظر: التحويل إلى كليات بنفس التخصص.

تحويل غير مناظر: الانتقال إلى تخصص آخر.

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب

من المتوقع أن تُعلن نتيجة تقليل الاغتراب 2024 خلال 72 ساعة بعد انتهاء فترة التسجيل، مما يعني أن النتائج ستظهر في نهاية الأسبوع الجاري، وتحديداً يومي 25 و26 سبتمبر 2024.

تقليل الاغتراب

شروط تقليل الاغتراب

حددت وزارة التعليم العالي عدة شروط للتحويل بين الكليات:

يجب أن يكون التحويل المناظر ضمن الحد الأدنى للقطاع.

للتحويل غير المناظر، يجب استيفاء الحد الأدنى للكلية المطلوبة.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

جميع التحويلات تتم عبر الموقع الإلكتروني فقط.

التحويل لمرة واحدة فقط.

الالتزام بالشروط الإضافية لبعض الكليات، مثل اجتياز اختبار القدرات.

خطوات معرفة نتيجة تقليل الاغتراب

يمكن للطلاب معرفة نتيجة تقليل الاغتراب من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع التنسيق الإلكتروني. الضغط على رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2024. إدخال رقم الجلوس. إدخال الرقم السري. إدخال الكود التأكيدي. ستظهر النتيجة بعد ذلك.

نتيجة تقليل الاغتراب مرحلة هامة للطلاب

تعتبر نتيجة تقليل الاغتراب مرحلة هامة للطلاب، حيث تحدد مستقبلهم الدراسي. ينبغي على الطلاب متابعة الموقع الرسمي اضغط هنا للحصول على النتائج في الوقت المحدد، ويفضل الاستعداد جيداً لأي خطوات إضافية بعد الحصول على النتائج.

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