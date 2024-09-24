لينك نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة وللشهادات الفنية

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لينك نتيجة تقليل الاغتراب عبر الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني، وقد أعلن مكتب التنسيق قرب ظهور النتائج، المقرر إعلانها خلال الساعات القادمة، مما يجعل طلاب الثانوية العامة والشهادات الفنية في حالة ترقب للنتيجة.

يستعرض "الموجز" جميع التفاصيل المتعلقة بالحصول على لينك نتيجة تقليل الاغتراب بالإضافة إلى كيفية الدخول إلى الموقع ومعرفة النتيجة، وموعد ظهورها القريب، كما يتساءل الطلاب عن شروط طلبات تقليل الاغتراب.

لينك نتيجة تقليل الاغتراب

لينك نتيجة تقليل الاغتراب

يمكن لطلاب المرحلة الثالثة والشهادات الفنية الدخول إلى لينك نتيجة تقليل الاغتراب من خلال رابط موقع التسيق الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم حيث يمكن الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب

زيارة موقع التنسيق الإلكتروني.

اختيار خدمة تنسيق الثانوية العامة أو الشهادات الفنيية وفقًا للشهادتك

اختيار خيار نتيجة تقليل الاغتراب 2024.

إدخال رقم الجلوس.

إدخال الرقم السري.

كتابة الكود التأكيدي.

الضغط على زر "ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2024".

شروط تقليل الاغتراب 2024 المرحلة الثالثه

التحويل غير المناظر يتطلب استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

التحويل المناظر يتم ضمن حدود الحد الأدنى للقطاع.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها.

التحويل يتم عبر موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية.

يتم المفاضلة بين الطلاب بناءً على مجموع الثانوية العامة.

يُسمح بالتحويل لمرة واحدة فقط.

لينك نتيجة تقليل الاغتراب

هل يجوز التحويل من كلية إلى معهد؟

يجوز التحويل إلى معهد معين التقدم للتحويل إلى معهد غير مناظر، بشرط أن يحصل على الحد الأدنى من درجات القبول المعتمدة في المعهد الذي يرغب في التحويل إليه، بالإضافة إلى استيفاء باقي شروط القبول مثل اجتياز اختبارات القدرات إذا كانت مطلوبة.

هل يشترط النجاح للتحويل من الكلية؟

يُشترط النجاح في الكلية الحالية للطلاب الراغبين في التحويل إلى كلية أخرى. يشمل هذا الشرط استيفاء الحد الأدنى من المجموع التراكمي أو الدرجات المطلوبة، وقد تتطلب بعض الكليات أيضًا اجتياز اختبارات أو مقابلات إضافية.

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