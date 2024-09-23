إليك مصاريف كلية التجارة 2025 في الجامعات المصرية..تفاصيل

مع انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة للعام الجامعي 2024-2025، يبحث العديد من الطلاب عن معلومات حول كلية التجارة والتي تُعتبر من الخيارات الشائعة في التخصصات الاقتصادية والإدارية، يقدم موقع "الموجز" دليلًا شاملًا حول تنسيق الكلية، شروط الالتحاق، والمصاريف الدراسية.

تنسيق كلية التجارة 2024-2025

يختلف تنسيق كلية التجارة بين الجامعات، ويتوقف على عدد الطلاب المتقدمين والمقاعد الشاغرة ، من المتوقع أن يتراوح تنسيق الكلية في المرحلة الثالثة بين 50% و60% من المجموع الكلي، وهو أقل مقارنة بالمرحلتين الأولى والثانية. يعكس تنسيق المرحلة الثالثة الأعداد المتاحة في الجامعات التي لم تكتمل طاقتها في المرحلتين السابقتين.

شروط الالتحاق بكلية التجارة

للالتحاق بكلية التجارة، يجب على الطلاب تلبية الشروط التالية:

الحد الأدنى من المجموع: يجب الحصول على الحد الأدنى المطلوب في تنسيق المرحلة الثالثة، والذي يختلف من جامعة لأخرى.

النجاح في الثانوية العامة: الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقًا لمتطلبات وزارة التربية والتعليم.

متطلبات إضافية: بعض الجامعات قد تتطلب اجتياز اختبارات أو مقابلات شخصية.



مصاريف كلية التجارة في الجامعات المصرية

تختلف المصاريف حسب نوع الجامعة:

الجامعات الحكومية:

تتراوح المصاريف بين 1500 جنيه و2500 جنيه سنويًا للدراسة باللغة العربية، وتشمل الرسوم الدراسية والنشاطات الجامعية الأساسية.

الجامعات الخاصة:

المصاريف تتراوح بين 25,000 جنيه و40,000 جنيه سنويًا للدراسة باللغة العربية، بينما البرامج باللغة الإنجليزية أو الفرنسية قد تتراوح بين 40,000 جنيه و60,000 جنيه.

المعاهد العليا:

تتراوح المصاريف بين 5,000 جنيه و10,000 جنيه سنويًا، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا مقارنةً بالجامعات الخاصة.

الجامعات المصرية التي تضم كلية التجارة

جامعة القاهرة: تقدم برامج متنوعة باللغة العربية والإنجليزية.

جامعة عين شمس: توفر برامج تعليمية متكاملة في مجالات التجارة والإدارة.

جامعة الإسكندرية: معروفة ببرامجها المتميزة في التجارة.

جامعة أسيوط: تقدم فرص تعليمية جيدة للطلاب في الصعيد.

جامعة المنصورة: توفر خيارات دراسية متنوعة.

جامعة طنطا: تقدم برامج تعليمية متطورة ومصاريف مناسبة.

المزايا المستقبلية لدراسة التجارة

تفتح كلية التجارة أمام الطلاب فرصًا وظيفية واسعة في مجالات مثل المحاسبة، إدارة الأعمال، التسويق، والبنوك. توفر الدراسة في هذا التخصص أساسًا قويًا للتطوير المهني في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

اقرأ أيضا:

تفاصيل تنسيق ومصاريف جامعة الجلالة الأهلية للعام الدراسي 2024/2025



الآن تفاصيل تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.. الشعبة العلمية : 90.48%