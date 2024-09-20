رسميًا .. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلبة الثانوية العامة

تنسيق المرحلة الثالثة .. يبحث طلاب الثانوية العامة عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لعام 2024 بعد إعلان نتائج الدور الثاني. ازدادت معدلات البحث عن الرابط الخاص بنتيجة التنسيق وموعد تقليل الاغتراب.

تنسيق المرحلة الثالثة

حيث أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات اطلعت عليها “الموجز” فتح باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة من 10 سبتمبر حتى 18 سبتمبر 2024، للطلاب من الدورين الأول والثاني.

خطوات الحصول على نتيجة المرحلة الثالثة: يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة باستخدام رقم الجلوس والاسم عبر الرابط التالي: رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024.

تفاصيل تنسيق المرحلة الثالثة:

تم توزيع 640,997 طالبًا خلال جميع مراحل التنسيق.



بعد إعلان النتائج، يمكن للطلاب طباعة بطاقة الترشيح.



ستُرسل الكشوف النهائية للترشيحات إلى الكليات بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب.

موعد فتح تقليل الاغتراب:

سيتم فتح باب تقليل الاغتراب (التحويلات) عبر موقع التنسيق الإلكتروني من 20 سبتمبر إلى 22 سبتمبر 2024. تشمل الشروط المطلوبة للتحويل:

التحويل المناظر يجب أن يكون وفق الحد الأدنى للقطاع.

التحويل غير المناظر يتطلب استيفاء الحد الأدنى للكلية الجديدة.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

يمكن أيضًا للطلاب المرشحين للمعاهد العالية أو المتوسطة التحويل إلى معهد آخر بشرط استيفاء الحد الأدنى المعلن.

لذا، يُنصح الطلاب بمتابعة المواقع الرسمية للحصول على أحدث المعلومات حول تنسيق الكليات للعام الدراسي 2024.

وتتواصل عملية تنسيق الجامعات لعام 2024، حيث يسعى الطلاب للحصول على مقاعد في الكليات والمعاهد المناسبة. بعد إعلان نتائج الثانوية العامة، بدأ مكتب التنسيق في توزيع الطلاب وفقًا لرغباتهم والمعدلات المحددة.

مراحل التنسيق:

المرحلة الأولى تتضمن تسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات. المرحلة الثانية تستهدف الطلاب الذين لم يتمكنوا من الحصول على مقاعد في المرحلة الأولى. المرحلة الثالثة تُفتح أمام الطلاب الذين لم يُقبلوا في المرحلتين السابقتين، مع إمكانية التقديم للكليات المتاحة.



تنسيق المرحلة الثالثة

كيفية التسجيل:

يتم التسجيل عبر الموقع الرسمي للتنسيق (tansik.digital.gov.eg).

يتطلب التسجيل إدخال رقم الجلوس وبيانات شخصية أخرى.

موعد تقليل الاغتراب:

ستُتاح فرصة تقليل الاغتراب للطلاب بعد إعلان نتائج المرحلة الثالثة، بحيث يمكنهم التحويل بين الكليات في حدود النسبة المقررة.

الحد الأدنى للقبول:

تحدد وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للقبول في كل كلية، ويختلف هذا الحد وفقًا لمعدلات النجاح في الثانوية العامة.

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التفاصيل كاملة| هل تقليل الاغتراب متاح للمرحلة الثالثة 2024؟