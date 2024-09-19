غدا.. فتح باب التقدم بموقع التنسيق في تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة

تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة .. أكد مكتب التنسيق أنه تسهيلًا على الطلاب، سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg، حيث يمكن للطلاب إجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر ضمن النسبة المقررة (10%) خلال الفترة من الجمعة 20 سبتمبر 2024 حتى الأحد 22 سبتمبر 2024. ويجب الالتزام بالشروط والقواعد الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات.

والتي تتضمن ما يلي وفقا لما اطلعت عليه “الموجز” :

التحويل المناظر يجب أن يكون ضمن الحد الأدنى للقطاع.



التحويل غير المناظر يتطلب استيفاء الحد الأدنى للكلية المستهدف التحويل إليها.



الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.



التحويل يتم فقط عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ولا توجد تحويلات ورقية.



التحويل يُسمح به لمرة واحدة فقط في إطار تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة .



يجب استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبارات القدرات).



يتم المفاضلة بين الطلاب بناءً على مجموع درجات الثانوية العامة ضمن تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة .

بالنسبة للتحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة:

يسمح للطلاب المرشحين لإحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر ضمن نفس التخصص أو تخصص آخر غير مناظر في إطار تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة ، بشرط استيفاء الحد الأدنى المُعلن للمعهد المطلوب التحويل إليه، وفق النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

تقليل الاغتراب

جدير بالذكر أن مكتب التنسيق قد أعلن عن تفاصيل تنسيق الجامعات لعام 2024، حيث سيتمكن الطلاب من التقديم للالتحاق بالكليات والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني. إليك أبرز النقاط المتعلقة بتنسيق 2024:

سيتم فتح باب التقديم في فترة محددة، يتم الإعلان عنها لاحقًا، حيث من المتوقع أن تكون بعد إعلان نتائج الثانوية العامة.

سيتم تحديد الحد الأدنى للقبول في الكليات والمعاهد حسب كل شعبة (علمي، أدبي) وفقًا لنتائج الطلاب في الثانوية العامة.

سيتم السماح بالتحويلات بين الكليات وفقًا للشروط المحددة، مع وجود فترة لتقليل الاغتراب.

سيتم تطبيق قواعد التوزيع الجغرافي على الطلاب، مع ضرورة الالتزام بالشروط الخاصة بكل كلية.

سيسمح للطلاب بالتحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة وفقًا لمعايير محددة.

بعض الكليات قد تتطلب اجتياز اختبارات قدرات قبل قبول الطلاب.

للحصول على معلومات دقيقة حول المواعيد والتفاصيل، يُنصح بمتابعة موقع التنسيق الرسمي ومواقع الجامعات المختلفة.

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التفاصيل كاملة| هل تقليل الاغتراب متاح للمرحلة الثالثة 2024؟