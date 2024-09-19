التفاصيل كاملة| إليك الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثالثة أدبي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول في كليات ومعاهد 2024، عقب الإعلان عن نتائج المرحلة عبر موقع التنسيق الرسمي، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

⁩ الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثالثة أدبي

وإليك قائمة بالحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثالثة أدبي:

- تنسيق ألسن كفر الشيخ: 366.5

-اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة: 364.5

- تنسيق الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية: 358.5

- ألسن عين شمس: 358.5

- ألسن قناة السويس بالإسماعيلية: 355.5

- تنسيق ألسن الفيوم:355

- إعلام القاهرة: 354.5

- سياسة واقتصاد السويس: 353

- ألسن بني سويف: 350.5

- ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة: 349.5

-معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة اقتصاديات التجارة الخارجية 207

-تنسيق معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة نظم معلومات 207

-تنسيق العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 207

-تنسيق معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط 207

-تنسيق النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة 207

-تنسيق معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 207

-تنسيق المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 207

-تنسيق مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة 206.5

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر 206.5

-تنسيق المعهد العالي للعلوم التجاريه بالمحله الكبرى 206

-تنسيق المعهد العالى للادارة بالمحله الكبرى (شعبة محاسبة - إدارة اعمال - نظم معلومات) 206

-تنسيق العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ 206



-تنسيق المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 206

-تنسيق التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 206

-تنسيق العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير 206

-تنسيق الفني للخدمة الاجتماعية بقنا 206

-تنسيق تربية رياضية بنات المنصورة 205

-تنسيق تربية رياضية بنين كفر الشيخ 205

-تربية رياضية بنات كفر الشيخ 205

-تربية رياضية بنات جنوب الوادي 205

-تربية رياضية بنين جنوب الوادي 205

-تربية رياضية بنين أسيوط 205

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية 205

-تربية رياضية بنات أسيوط 205

-تربية رياضية بنين مطروح 205

-تربية فنية حلوان بالزمالك 205

-تربية رياضية بنين دمياط 205

-تربية رياضية بنات بور سعيد 205

دراسات نوعيه العريش 205

-النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 205

-الفني التجارى بقويسنا 205

-العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 205

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 205

-العالي للسياحة والفنادق بالاقصر إيجوث 205

-العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 205

-تنسيق العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 205

-تنسيق تربية رياضية بنات أسوان 205

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية 205

-تنسيق ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية 205

-تنسيق تربية رياضية بنين بور سعيد 205

-تنسيق ش.مطاعم فني سياحة مطريه 205

-تنسيق تربية رياضية بنين أسوان 205

-تنسيق العالي سياحة وفنادق الغردقة 205

-الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 205

-الفني للفنادق بور سعيد 2 05

-الفني للفنادق قنا 205

-سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر 205

-المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 205

-تربية رياضية بنين بني سويف 205

-تربية رياضية بنات بني سويف 205

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية 205

-الفني التجارى بسوهاج 205

-العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية 205

-تربية رياضية بنات الزقازيق 205

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 205 .



اقرأ أيضا:

نشرة الموجز التعليمية.. وزير التربية والتعليم: مصر انتهجت خطوات لتحقيق تحول جذري في التعليم و تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024

وزير التربية والتعليم: مصر انتهجت خطوات هامة لتحقيق تحول جذري في التعليم







