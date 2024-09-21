متوفر.. رابط تقليل الاغتراب 2024.. شروط التحويل بين الكليات الجامعية

يستمر الموقع الإلكتروني للتنسيق في استقبال رغبات الطلاب الراغبين في إجراء تحويلات تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة، عقب إعلان نتائج التنسيق بنسبة 10٪، وفقًا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

رابط تقليل الاغتراب 2024

يمكن للطلاب في المرحلة الثالثة القيام بتحويلات تقليل الاغتراب عبر الموقع الرسمي للتنسيق، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الرابط التالي: [رابط تقليل الاغتراب] يمكن الدخول عليه مم خلال الضغط هنا.

شروط تحويلات تقليل الاغتراب:

1. التحويل المناظر: يجب أن يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

2. التحويل غير المناظر: يتطلب استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

3. الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

4. التحويل عبر الموقع الإلكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية.

5. التحويل لمرة واحدة فقط.

نتيجة تقليل الاغتراب 2024: كيفية الاستعلام

للاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب، يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية:

- زيارة الموقع الإلكتروني للتنسيق.

- اختيار خدمات الثانوية العامة ثم نتيجة تقليل الاغتراب 2024.

- إدخال البيانات المطلوبة (رقم الجلوس، الرقم السري، الرقم التأكيدي).

- الضغط على "استعلام" للحصول على النتيجة فورًا.



جدير بالذكر، انه يُسمح للطلاب الذين تم ترشيحهم في المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر، بشرط استيفاء الحد الأدنى المطلوب.

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