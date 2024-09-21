بالرابط والخطوات الآن.. موعد غلق تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة

ازدادت التساؤلات عن موعد غلق تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة لطلاب الشهادات الفنية حيث بدأ التسجيل رسميًا أمس الجمعة 20 سبتمبر الجاري حيث أعلن مكتب التنسيق الإلكتروني أن تسجيل تقليل الاغتراب والتحويلات متاحة عبر موقع التنسيق الإلكتروني الآن.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن موعد غلق تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة ومعرفة شروط التحويلات بين الكليات والمعاهد، بالإضافة إلى معرفة الخطوات الصحيحة للتسجيل في تقليل الاغتراب أسباب الرفض التي يمكن أن تقع على الطالب.

موعد غلق تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة

موعد غلق تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة

أكد مكتب التسيق الإلكتروني أن موعد غلق تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة يبدأ من غدًا الأحد الموافق 22 سبتمبر الجاري في الساعة السابعة مساءًا سيكون باب التسجيل مغلقًا عبر موقع التسيق الإلكتروني لذلك يجب على الطلاب الإسراع واستغلال اليوم وغدًا للتسجيل.

رابط تقليل الاغتراب 2024 المرحلة الثالثة

يمكن للطلاب الدخول عبر الموقع الرسمي للتسيق الإلكتروني أو رابط تقليل الاغتراب 2024 المرحلة الثالثة للتسجيل في من هنـــــــــــا حيث أن خدمة تقليل الاغتراب مفتوحة الآن لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

طريقة تسجيل تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة

قم بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني

اختار خدمة تنسيق الشهادات الفنية أو الثانوية العامة

اختار خدمة تقليل الاغتراب

حدد الشهادة الحاصل عليها.

إدخال رقم الجلوس الخاص بة والرقم السري.

اختيار كلمة قائمة جديدة.

اختيار الكلية أو المعهد الذي تريد الالتحاق به.

قم بطبع ورقة التحويل الخاصة بك.

موعد غلق تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة

نتيجة تقليل الاغتراب 2024 المرحلة الثالثة

من المقرر أن تظهر نتيجة تقليل الاغتراب 2024 المرحلة الثالثة بعد إغلاق موقع التنسيق باب تسجيل تقليل الاغتراب وستظهر النتيجة خلال أيام من موعد الإغلاق وسيفتح مرة أخرى للاستعلام عنها بعد إعلانها رسميًا من قبل مكتب التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي.

شروط تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2024

التحويل المناظر يكون ضمن حدود الحد الأدنى للقطاع المطلوب.

أما التحويل غير المناظر فيستلزم تحقيق الحد الأدنى للكلية المراد الانتقال إليها.

يجب الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي أثناء التحويل.

ضرورة إتمام العملية عبر موقع التنسيق الإلكتروني فقط، حيث لا تُقبل التحويلات الورقية.

يُسمح بإجراء التحويل مرة واحدة فقط.

يتطلب التحويل استيفاء أي شروط إضافية تحددها الكلية المراد الانتقال إليها، مثل اجتياز اختبارات القدرات التي تمت قبل إعلان نتائج الثانوية العامة.

تتم المفاضلة بين الطلاب المتقدمين للتحويل بناءً على مجموع درجاتهم في الثانوية العامة.

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