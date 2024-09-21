إليك موعد غلق تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2024.. تفاصيل

يستمر آلاف الطلاب والطالبات في التسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2024، وذلك بعد إعلان نتائج تنسيق المعاهد والكليات في 18 سبتمبر، تهدف هذه المرحلة إلى تقليل الاغتراب وفق النسب والقواعد التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية موعد غلق تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2024.

آخر موعد في تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2024

يستمر التسجيل في تقليل الاغتراب حتى مساء غدٍ الأحد الموافق 22 سبتمبر، ما لم يُعلن عن تمديد الفترة، من المقرر أن تُعلن نتائج تقليل الاغتراب خلال 72 ساعة بعد غلق التسجيل، مما سيمكن الطلاب من معرفة الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحهم له وطباعة بطاقة الترشيح.

تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2024

تراوحت الحدود الدنيا للقبول في الكليات والمعاهد وفقاً للتخصصات، حيث جاء الحد الأدنى في كليات الهندسة بين 97.06% و99%، بينما كلية التجارة سجلت 97.24%، وتخصصات الزراعة والتربية تراوحت بين 70% و92.20%. كما شهدت معاهد فني التجارة حدود قبول مختلفة، حيث بلغ الحد الأدنى في معهد الروضة 93.44%.

يُذكر أن العام الأكاديمي الجديد ينطلق نهاية الشهر الجاري، مما يضاعف من أهمية سرعة التسجيل والانتهاء من الإجراءات اللازمة للالتحاق.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات صناعي

وجاء الحد الأدنى للقبول في أبرز الكليات ضمن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2024 نظام 3 سنوات بالنسبة المئوية كالآتي:

-كلية تربية:98.67%.

-معهد عالي للهندسة والتكنولوجيا: 96.86%.

-معهد فني صحي: 97.50%.

-التكنولوجيا والتعليم الصناعي: 95.50%.

-اقتصاد منزلي: 94.36%.

-تكنولوجيا الصناعة والطاقة: 86.14%.

-كلية آثار: 74.93%.

تنسيق معهد فني تجاري 2024 – 2025

واختلف الحد الأدنى للقبول في تنسيق معهد فني تجاري 2024 – 2025 ضمن تنسيق دبلوم تجارة 3 سنوات فإنّه جاء كالآتي:

-تنسيق معهد فني تجاري 2024 – 2025 الروضة: 93.44%.

-تنسيق معهد فني تجاري 2024 – 2025 دمنهور: 91.90%.

-تنسيق معهد فني تجاري 2024 – 2025 الإسكندرية: 89.25%.

-تنسيق معهد فني تجاري 2024 – 2025 طنطا:88.27%.

-تنسيق معهد فني تجاري 2024 – 2025 شبرا: 86.72%.

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