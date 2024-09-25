مديرية تعليم الدقهلية تعلن عن شروط شغل وظائف رئيس قسم التعليم الثانوي والإعدادي والابتدائي

أعلنت مديرية تعليم الدقهلية عن حاجتها لشغل وظيفة رئيس قسم التعليم (الثانوي - الإعدادي - الابتدائي) بدواوين الإدارات التعليمية حيث يأتي هذا الإعلان في إطار تحسين جودة التعليم وتطوير إدارة المدارس.



مديرية تعليم الدقهلية تعلن عن عدة شروط في المتقدمين:

وزارة التربية والتعليم

وتنشر “الموجز” الشروط المطلوبة التي تطلب مديرية تعليم الدقهلية توافر عدة شروط في المتقدمين، وهي كالتالي:

حبث طلبت مديرية تعليم الدقهلية الحصول على مؤهل عالٍ تربوي أو مؤهل عالٍ مناسب مع تأهيل تربوي.





وأوضحت مديرية تعليم الدقهلية أن الدرجة الوظيفية المطلوبة أن يكون المتقدم شاغلاً لوظيفة معلم أول أ أو ما يعادلها.





الحصول على تقرير تقويم أداء مرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين.





وشددت مديرية تعليم الدقهلية ألا يكون المرشح محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو مُوقع عليه جزاء بالخصم لأكثر من عشرة أيام في العام الحالي.





العمل كمدير مدرسة في المرحلة المطلوبة لمدة عامين على الأقل.





يُفضل إتقان التعامل مع الحاسب الآلي.



تُقبل الطلبات بدءًا من يوم الخميس الموافق 2024/9/26 وحتى الخميس الموافق 2024/10/3، ولن تُقبل أي طلبات بعد الموعد المحدد. يتم تقديم الطلبات بديوان المديرية بالجلاء، إدارة التنسيق.

يهدف هذا الإعلان إلى تعزيز الكوادر التعليمية وتحقيق مستويات أعلى من الجودة في الإدارة التعليمية بمحافظة الدقهلية. يُشجع الراغبون في التقدم على الالتزام بالشروط المحددة والتقديم في المواعيد المقررة.

جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الدقهلية تتحمل مجموعة من المسئوليات الرئيسية، تشمل:



وضع الخطط التعليمية وتنفيذ السياسات العامة للتعليم في جميع المراحل الدراسية.



متابعة أداء المدارس الحكومية والخاصة، والتأكد من التزامها بالمعايير التعليمية والإدارية.



تحديث وتطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التعليم الحديث.



تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للمعلمين لتحسين أدائهم وتطوير مهاراتهم.



إجراء تقييمات دورية للمدارس والمعلمين وطلاب التعليم الفني لضمان جودة التعليم.



تنسيق الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بين المدارس لتعزيز روح المنافسة والتعاون.



تعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية من خلال التعاون مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي.



العمل على توفير الموارد اللازمة للمدارس، بما في ذلك الكتب والمستلزمات الدراسية.

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