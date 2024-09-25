يتساءل طلاب الشهادات الفنية عن الكليات المتاحة للدبلومات الفنية نظام 3 سنوات 2024 للاالتحاق بالكليات التي تناسب مجموعهم، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الكليات المتاحة بعد إعلان النتيجة لطلاب نظام الثلاث سنوات.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن الكليات المتاحة للدبلومات الفنية نظام 3 سنوات 2024 لالتحاق الطلاب بالكليات قبل بداية العام الدراسي الجديد الذي سيبدأ يوم السبت 28 سبتمبر الجاري وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

الكليات المتاحة للدبلومات الفنية نظام 3 سنوات 2024

الكليات المتاحة للدبلومات الفنية نظام 3 سنوات 2024

ما هي الكليات المتاحة لدبلوم صنايع ثلاث سنوات؟

تتوفر العديد من الكليات المتاحة للدبلومات الفنية نظام 3 سنوات 2024 لدبلومات صنايع وتشمل هذه الكليات "كلية تربية حلوان"، التي تعد من أبرز الخيارات المتاحة، كما تشمل "كلية اقتصاد منزلي حلوان" و"كلية اقتصاد منزلي المنوفية شبين الكوم"، بالإضافة إلى "كلية اقتصاد منزلي العريش" التي توفر تخصصات متنوعة في هذا المجال.

وتتضمن الكليات المتاحة للدبلومات الفنية نظام 3 سنوات 2024 الأخرى "كلية آثار القاهرة" و"كلية آثار الفيوم" التي تهتم بتدريس علوم الآثار والتراث، وأيضًا "كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة" التي تركز على إعداد الطلاب للعمل في قطاع الضيافة والسياحة.

الكليات المتاحة للدبلومات الفنية نظام 3 سنوات 2024

الكليات المتاحة للدبلومات الفنية دبلوم تجاري 3 سنوات 2024

تتعدد الكليات المتاحة لطلاب شهادة الدبلوم التجاري نظام 3 سنوات، حيث يمكنهم الالتحاق بكلية "تجارة بورسعيد"، "تجارة كفر الشيخ"، و"تجارة انتساب موجه بورسعيد". كما تتوفر لهم فرصة الدراسة في "كلية تجارة قناة السويس بالإسماعيلية"، إلى جانب "كلية تربية طنطا"، و"تجارة دمياط".

ومن ضمن الكليات الأخرى المتاحة، يمكن للطلاب الالتحاق بـ"تجارة المنصورة"، و"تربية حلوان"، بالإضافة إلى "تربية كفر الشيخ"، و"تجارة الزقازيق". وهناك أيضاً فرص في "تجارة انتساب موجه كفر الشيخ"، "تجارة السويس"، و"تجارة طنطا"، إضافة إلى "تجارة جنوب الوادي" و"تجارة انتساب موجه دمياط".

علاوة على ذلك، تشمل الكليات المتاحة لطلاب الدبلوم التجاري "تجارة أسوان"، "تربية مدينة السادات"، "تجارة أسيوط"، و"تجارة الإسكندرية". كما يمكن للطلاب الالتحاق بـ"تجارة العريش"، "تجارة دمنهور"، "تجارة القاهرة"، و"تجارة المنوفية".

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