التعليم تمد فترة التحويل بين المدارس والمعاهد الأزهرية والعكس.. أعرف إجراءات التحويل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد فترة التحويل بين المدارس والمعاهد الأزهرية حرصًا على مصلحة الطلاب، ويتساءل أولياء الأمور عن آخر موعد لقبول الطلبات المتأخرة وطريقة التحويل إلكترونيا أم ورقيًا.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل مد فترة التحويل بين المدارس والمعاهد الأزهرية وطريقة التحويل حيث تم التنبيه على المختصين بمتابعة إجراءات التحويل بين المعاهد الأزهرية ووزارة التربية والتعليم والعكس.

التحويل بين المدارس والمعاهد الأزهرية

مد فترة التحويل بين المدارس والمعاهد الأزهرية

نظرًا لتلقي وزارة التربية والتعليم العديد من شكاوى أولياء الأمور الذين فاتتهم فرصة التحويل بين المدارس والمعاهد الأزهرية والعكس سيتم قبول طلبات التحويل المتأخرة حيث أكدت الوزارة أنه سيتم تجميع هذه الطلبات لمن فاتتهم المواعيد بسبب ظروف قهرية.

وبعد التأكد من استيفاء الشروط اللازمة، وتقديمها في كشف معتمد للإدارة العامة للتعليم الإعدادي بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى 3 أكتوبر 2024، لعرضها على اللجنة المختصة.

شروط التحويل بين المدارس والمعاهد الأزهرية

يقوم ولي الأمر بالتوجه إلى المدرسة التي يدرس بها الطالب وطلب تحويله إلى الأزهر.

تقوم المدرسة بإعداد طلب التحويل وتختمه بختم المدرسة.

يتوجه ولي الأمر بالطلب إلى المعهد الأزهري المطلوب التحويل إليه ويقدمه.

يخضع الطالب لامتحان في القرآن الكريم والمواد الدراسية المقررة للصف المطلوب التحويل إليه.

في حال نجاح الطالب في الامتحان، يتم استكمال إجراءات تحويله إلى المعهد الأزهري.

التحويل بين المدارس والمعاهد الأزهرية

التحويل بين المعاهد الأزهرية ومدارس اللغات

التحويل من المعاهد الأزهرية النموذجية أو الخاصة إلى المدارس الرسمية والخاصة للغات

يشترط النجاح في مادة اللغة الأجنبية الأولى ذات المستوى الرفيع.

سيتم تدريس مادتي العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى بعد التحويل.

يجب إرفاق بيان إلكتروني يوضح حالة الطالب في المرحلة المقيد بها مع طلب التحويل.

للطلاب الذين استنفدوا سنوات الرسوب في المرحلة الإعدادية بالأزهر، يمكنهم التقدم للامتحانات بالتعليم العام «منازل».

يتم التحويل بعد استلام ملفاتهم من المعهد الأزهري بموافقة الجهة المنقول منها وإليها، مع الالتزام بالمواعيد المقررة.

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