التفاصيل كاملة.. دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم من معلمي المواد الملغية بالثانوية العامة

وجه عدد من معلمي المواد الملغية بالثانوية العامة دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم أمام محكمة القضاء الإداري بعد قراره بإلغاء تدريس مواد الجيولوجيا وعلم النفس في الصف الثالث الثانوي، بالإضافة إلى جعل مادة اللغة الثانية، مثل الفرنسية أو الألمانية، غير مضافة للمجموع.

ويكشف “الموجز” كافة التفاصيل عن الدعوى القضائية الموجهة ضد وزير التربية والتعليم من معلمي معلمي المواد الملغية بالثانوية العامة بالعلم النفس والجيولوجيا، بالإضافة إلى سبب توجيه هذه الدعوى.

وزير التربية والتعليم

دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم

حددت المحكمة جلسة أول أكتوبر 2024 للنظر في هذه القضية المرفوعة ضد وزير التربية والتعليم حيث يطالب المعلمون في دعواهم بإلغاء هذا القرار وإعادة المواد المحذوفة إلى مناهج الصف الثالث الثانوي، بالإضافة إلى إلزام وزارة التربية والتعليم بتحمل المصروفات المترتبة على القضية، وتنفيذ الحكم بشكل فوري وبمسودته الأصلية دون إعلان.

واستند المعلمون في دعواهم إلى المادة 26 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، التي تنص على أن مقررات التعليم الثانوي العام يجب أن تشمل مواد إجبارية وأخرى اختيارية، تحدد بعد موافقة كل من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات.

تهميش مدرسي مواد الملغية بالثانوية العامة

وأوضح المعلمون أن القرار الوزاري المتخذ من وزير التربية والتعليم جاء بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم فقط، دون الرجوع إلى المجلس الأعلى للجامعات، وهو ما اعتبروه مخالفًا للقانون، حيث جاء القرار دون مقدمات أو دراسة متأنية، مما تسبب في إحداث تهميش لمدرسي مواد الجيولوجيا وعلم النفس واللغات الثانية مثل الفرنسية والألمانية.

وزير التربية والتعليم

قرار إلغاء المواد نتائج سلبية على العملية التعليمية

وأكدوا أن لهذه المواد أهمية كبيرة في بناء شخصية الطلاب علميًا وثقافيًا، وأن إلغاءها سيؤدي إلى نتائج سلبية على العملية التعليمية، مشيرين إلى أن القرار يتعارض مع الدستور المصري، وخاصة المادة 19، التي تنص على أن التعليم حق لكل مواطن، ويهدف إلى بناء الشخصية المصرية وتعزيز التفكير العلمي وتنمية المواهب.

وشددوا على أن الدولة ملتزمة بتوفير تعليم عالي الجودة وفقًا للمعايير العالمية، بما في ذلك التركيز على القيم الثقافية والعلمية، وأن القرار الوزاري المطعون عليه يمثل انتهاكًا لهذا الحق الدستوري.

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