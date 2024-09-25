نشرة الموجز التعليمية .. توزيع منهج الرياضيات للصف الأول والثاني الثانوي 2024-2025 .. بيان رسمي من جامعة قناة السويس بضوابط الملابس للطلاب

نشرة الموجز التعليمية .. نستعرض أبرز الموضوعات التعليمية خلال الساعات الماضية وتضمنت النشرة التعليمية عدد من الموضوعات الهامة. نرصد تفاصيلها في التقرير التالي.

توزيع منهج الرياضيات للصف الأول والثاني الثانوي 2024-2025



توزيع منهج الرياضيات للمرحلة الثانوية .. يُعتبر توزيع منهج الرياضيات للمرحلة الثانوية جزءًا أساسيًا من التحضير للعام الدراسي الجديد، حيث يساهم في تنظيم الدراسة وتحديد مواعيد المراجعات والامتحانات.

ويشمل التقرير الذي تنشره “الموجز” تفاصيل توزيع منهج الرياضيات للصف الأول والثاني الثانوي، بالإضافة إلى تواريخ مهمة خلال العام الدراسي.

وزارة التربية والتعليم

توزيع منهج الرياضيات للمرحلة الثانوية لطلاب الصف الأول الثانوي

الموضوعات:

الجبر: يُغطي المفاهيم الأساسية والمعادلات.

حساب المثلثات: يتناول الزوايا والدوال المثلثية.

الهندسة المستوية: تشمل خصائص الأشكال الهندسية والمقاييس.



مدة الدراسة حيث سيتم تقسيم المنهج على مدار 4 أشهر، من سبتمبر إلى ديسمبر.

مراجعة عامة سيتم إجراء مراجعة شاملة يوم 4 يناير 2025.

توزيع منهج الرياضيات للمرحلة الثانوية لطلاب الصف الثاني الثانوي



القسم الأدبي:

الموضوعات:

الجبر حساب المثلثات التفاضل

يتم توزيع منهج الرياضيات للمرحلة الثانوية لطلاب الصف الثاني الثانوي

على 4 أشهر، مع مراجعة عامة في نهاية ديسمبر.

القسم العلمي:

الموضوعات:

الجبر حساب المثلثات التفاضل تطبيقات الرياضيات

مدة الدراسة: أيضًا 4 أشهر، مع مراجعة عامة في نهاية ديسمبر.

تواريخ مهمة

بداية العام الدراسي: 21 سبتمبر 2024



نهاية العام الدراسي: 5 يونيو 2025



بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول: 11 يناير 2025



امتحانات الدبلومات الفنية: 31 مايو 2025



امتحانات الثانوية العامة: 14 يونيو 2025

يساعد توزيع منهج الرياضيات للمرحلة الثانوية لطلاب الصف الثاني الثانوي

على تنظيم العملية التعليمية ويعزز من استعداد الطلاب والمعلمين.

ومن الضروري الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان تحقيق الأهداف التعليمية والنجاح في الامتحانات. يُنصح الطلاب بمراجعة المنهج بانتظام والاستفادة من فترات المراجعة العامة لتعزيز فهمهم للمواد الدراسية.

يشهد نظام التعليم الثانوي في مصر تغييرات جذرية تهدف إلى تحسين جودة التعليم وملاءمته لمتطلبات العصر الحديث. تسعى هذه التطويرات إلى تحقيق تعليم شامل يواكب التغيرات العالمية ويؤهل الطلاب للدخول إلى سوق العمل أو التعليم العالي بكفاءة.

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بيان رسمي من جامعة قناة السويس بضوابط الملابس للطلاب.. بلاش أحذية مفتوحة



ضوابط الملابس لطلاب الجامعات .. مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، أعلنت العديد من الجامعات في مصر، على رأسهم جامعة قناة السويس، التي ذكرت في بيان رسمي مجموعة من النصائح و الإرشادات للطلاب الجدد، تضمنت ضوابط الملابس لطلاب الجامعات وذلك بهدف تعزيز بيئة تعليمية محترمة ومنظمة. تأتي هذه النصائح تزامنًا مع استكمال إجراءات القبول، مثل الكشف الطبي واستلام الأوراق.

الإرشادات المتعلقة بالزي تضمنت النصائح تأكيدًا على أهمية الالتزام بقواعد الملابس، حيث أصدرت جامعة قناة السويس وكلية الألسن بيانًا رسميًا والذي اطلعت عليه “الموجز” يتناول النقاط التالية:

جامعة قناة السويس

ضوابط الملابس لطلاب الجامعات

الملابس الممنوعة وفقا لـ ضوابط الملابس لطلاب الجامعات:

الملابس الشفافة والقصيرة و تشمل القمصان دون أكمام.



البنطلونات المقطعة والشورتات ذات الخصر المنخفض.



القمصان مفتوحة الأزرار والجلباب للذكور.



عبارات وصور غير لائقة على الملابس.



الأحذية المفتوحة والشباشب.



ضرورة ارتداء البالطو الأبيض النظيف في المعامل.

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