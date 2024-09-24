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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

تفاصيل توزيع منهج الرياضيات للصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول

توزيع منهج الرياضيات
توزيع منهج الرياضيات للصف الثاني الثانوي

يبحث الكثير من الطلاب توزيع منهج الرياضيات للصف الثاني الثانوي حيث حددت إدارة تنمية مادة الرياضيات، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، توزيع منهج الرياضيات للصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام 2024-2025.

ويستعرض “الموجز” تفاصيل توزيع منهج الرياضيات للصف الثاني الثانوي حيث يهدف هذا التوزيع إلى توجيه المعلمين في تنظيم الدروس وتوزيع المواد المقررة على أشهر الفصل الدراسي الأول حتى يستطيع الطلاب الانتهاء من المواد في المدة المحددة.

توزيع منهج الرياضيات للصف الثاني الثانوي

تفاصيل توزيع منهج الرياضيات للصف الثاني الثانوي

حددت  الإدارة المركزية لتطوير المناهج بـ وزارة التربية والتعليم، توزيع منهج الرياضيات للصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول حيث يبدأ المنهج في شهر سبتمبر والذي يستمر لمدة أسبوعين كالتالي.

  • دراسة الجبر والذي يحتوي على الدوال الحقيقية، العمليات عليها، وتركيب الدوال.
  • حساب المثلثات دراسة قانون الجيب وحل المثلثات باستخدام القانون.
  • التفاضل مقدمة في اللهايات.التطبيقات استاتيكا القوى ومحصلة قوانين متلاقيتين في نقطة.
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توزيع منهج مادة التاريخ الصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول 2025

منهج شهر أكتوبر 2024 : 4 أسابيع

  • دراسة الجبر بعض خواص الدوال، الدوال الأحادية، وأطراد الدوال، والتمثيل البياني، والتحويلات الهندسية.
  • حساب المثلثات تطبيقات هندسية لقانون الجيب.
  • التفاضل إيجاد نهاية الدالة الجبرية، حالات خاصة، واستخدام المرافق.
  • التطبيقات محصلة عدة قوى متلاقية في نقطة، اتزان جسم تحت تأثير قوتين وثلاث قوى.
توزيع منهج الرياضيات للصف الثاني الثانوي

منهج شهر نوفمبر 2024 4 أسابيع

  • الجبر حل متباينات القيمة المطلقة، الأسس الكسرية، الدالة الأسية وتطبيقاتها، والدالة العكسية.
  • حساب المثلثات قانون جيب التمام وإيجاد قياس زاوية في مثلث معلوم أطوال أضلاعه.التفاضل
  • دراسة نهاية الدالة عند اللانهائية ونهايات الدوال المثلثية.
  • التطبيقات اتزان جسم على مستوى أفقي خشن ومائل.
توزيع منهج الرياضيات للصف الثاني الثانوي

منهج شهر ديسمبر 2024 4 أسابيع

  • الجبر خواص اللوغاريتمات وحل معادلاتها.
  • التفاضل اتصال دالة عند نقطة وعلى فترة.
  • التطبيقات حجم الهرم والمخروط ومعادلة الدائرة.
توزيع منهج الرياضيات للصف الثاني الثانوي

منهج شهر يناير 2025

  • يبدأ حل النماذج الاسترشادية للفصل الدراسي الأول اعتبارًا من 4 يناير 2025.
  • تُجرى امتحانات الفصل الدراسي الأول في 11 يناير 2025.

توزيع منهج الرياضيات للصف الثاني الثانوي الترم الأول

يحتوي اتوزيع منهج الرياضيات للصف الثاني الثانوي الترم الأول على 11 تقييمًا أسبوعيًا وامتحانين شهريين، حيث يُعقد الاختبار الشهري الأول في نهاية شهر أكتوبر 2024، والثاني في نهاية شهر نوفمبر 2024.

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