إليك رابط تحميل المناهج الدراسية من موقع وزارة التربية والتعليم.. تفاصيل

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحميل المناهج الدراسية الجديدة للعام الدراسي 2025، حيث يبحث الكثير من الطلاب واولياء الأمور عن رابط تحميل هذه المناهج،ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

رابط تحميل المناهج الدراسية من موقع وزارة التربية والتعليم

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى المناهج وتحميل المناهج الدراسية عبر الرابط المتاح على موقع وزارة التربية والتعليم، كما يمكن الاطلاع على الواجبات المنزلية المرتبطة بالمناهج، من خلال الضغط هنا.

تحميل المناهج الدراسية

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن أهمية الكتاب المدرسي وكراسة النشاط، حيث يُطلب من كل طالب إحضار كشكول مقسم إلى ثلاثة أجزاء رئيسية.

تشمل آلية تقييم الطلاب:

1. الإجابة على الأسئلة أثناء الحصة: لمتابعة اهتمام الطالب وتركيزه.

2. الواجبات المنزلية: مرتبطة بنواتج التعلم، مع متابعة تنفيذها في الحصة التالية.

3. امتحان قصير أسبوعي: لتقييم تقدم الطلاب وتحديد نقاط الضعف.

كما ستقوم الوزارة بتزويد المديريات بنماذج تقييم أسبوعية لضمان الالتزام في عملية التقييم. يُعتبر كشكول الطالب أداة رئيسية لتقييم أداء المعلم داخل الفصل، بالإضافة إلى دفتر التحضير.

لمعرفة المزيد وتحميل المناهج، يمكنكم زيارة الرابط التالي: تحميل المناهج الدراسية.



ضوابط العام الدراسي الجديد 2024

يجب الالتزام بالزي المدرسي الموحد وعدم الضغط على الطالب لشرائه في أماكن معينة

كما يجب مكافحة ظاهرة التعليم الخاص وبذل كل الجهود لمكافحتها

تكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي في المدارس المختلفة

التأكد من معاملة أولياء الأمور بشكل جيد وتوفير أوقات لهم للذهاب إلى المدرسة

كما انه يمنع جمع أي مبلغ مالي تحت أي مسمى من الطلاب وأولياء أمورهم.

كما يجب الالتزام بتحية العلم وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن.

مكافحة ظاهرة التنمر بكافة أشكاله بين الطلاب.

منع استخدام العقوبات الجسدية والنفسية للطلاب نهائيا.

يجب متابعة التزام كافة المؤسسات التعليمية بتطبيق تعليمات السلامة المستدامة للطلاب.

كما يشترط التواصل الشامل مع الجهات الأمنية لتأمين المدارس والمؤسسات التعليمية.

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