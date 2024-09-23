وزارة التربية والتعليم تعلن صرف حافز لمعلمي وموجهي الصف الأول الإعدادي

حافز تطوير التعليم الجديد .. طالبت بعض الإدارات التعليمية التابعة إلي وزارة التربية والتعليم بحصر أعداد المعلمين والموجهين في الصف الأول الإعدادي، وذلك استعدادًا لصرف حافز تطوير منظومة التعليم الجديدة للتعليم قبل الجامعي للعام المالي 2024-2025 يُخصص هذا الحافز للمعلمين والموجهين الذين يعملون ضمن منظومة التعليم الجديدة، والتي تم تطبيقها منذ العام الدراسي 2018.

صرف حافز تطوير التعليم الجديد

وقد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا للمديريات التعليمية للاستفسار عن أحقية المعلمين المعينين بمسابقة الـ30 ألف معلم، شاغلي وظيفة معلم مساعد، في صرف حافز تطوير التعليم الجديد.



وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم : المعلم المساعد المعين في المسابقة يحق له الحصول على حافز تطوير التعليم الجديد

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المعلم المساعد المعين في هذه المسابقة يحق له الحصول على الحافز، شريطة ممارسة العمل الفعلي وتوافر شروط الاستحقاق وفقًا لما ورد في نموذج العقد وكتاب الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتنشر “الموجز" حوافز المعلمين والتي تشمل عدة أنواع تهدف إلى تحسين ظروف العمل وزيادة الدخل، منها:

حافز تطوير التعليم يُصرف للمعلمين الذين يعملون في إطار منظومة التعليم الجديدة، ويتم تحديده بناءً على المعايير المعمول بها.



حافز الأداء يعتمد على تقييم أداء المعلم، حيث يحصل المعلمون على مكافآت مالية عند تحقيقهم لمستويات معينة من الأداء وفقًا لمؤشرات محددة.



بدل المعلم يُصرف لبعض المعلمين، ويختلف قيمته حسب التخصص والمرحلة التعليمية.



حوافز خاصة للمعلمين في المناطق النائية تهدف إلى تشجيع المعلمين على العمل في المناطق التي تعاني من نقص في الكوادر التعليمية.



تطوير المهارات برامج تدريبية توفر مكافآت للمعلمين الذين يكملون الدورات التدريبية المعتمدة، مما يساهم في رفع كفاءتهم.

تسعى هذه الحوافز إلى تحسين جودة التعليم ودعم المعلمين، إلا أنها تحتاج إلى تقييم دوري لضمان فعاليتها.

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