أولياء أمور مدرسة طه حسين يتقدمون بشكوي إلي وزير التربية والتعليم بسبب تطبيق الفترة المسائية

شكوي إللي وزير التربية والتعليم .. قدم أولياء أمور الطلاب في مدرسة طه حسين الابتدائية التابعة إلي إدارة العمرانية في محافظة الجيزة شكوي إلي محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم يعبرون عن قلقهم واستيائهم من تطبيق نظام الفترتين الدراسية، حيث يرون أن هذا القرار يمثل عبئًا إضافيًا على الأسر ويؤثر سلبًا على الطلاب.

وفيما تنشر “الموجز”يلي بعض النقاط التي تم توضيحها في الشكوى:

أكد أولياء أمور الطلاب في مدرسة طه حسين في الشكوي إلي وزير التربية والتعليم تزايد الحاجة إلى نقل الأطفال في فترات دراسية مختلفة، مما يزيد من التكاليف المادية والجهد البدني على الأهل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.





احتمالات التعرض للاعتداءات والمشاكل

وأوضح أولياء أمور الطلاب في مدرسة طه حسين في الشكوي إلي وزير التربية والتعليم وجود طلاب المرحلة الابتدائية مع طلاب المرحلة الثانوية يزيد من احتمالات التعرض للاعتداءات والمشاكل، مما يثير قلق الأهل بشأن سلامة أبنائهم.



وزير التربية والتعليم

وشدد أولياء أمور الطلاب في مدرسة طه حسين في الشكوي إلي وزير التربية والتعليم أن انتهاء الفترة المسائية في الساعة السادسة مساءً، خاصة في ظل الظروف الأمنية المتدهورة، يعرض الطلاب لمخاطر محتملة في الشوارع، مما يخلق بيئة غير آمنة للأبناء.



وطالب أولياء أمور الطلاب في مدرسة طه حسين في الشكوي إلي وزير التربية والتعليم بالنظر في هذه المخاوف وإعادة النظر في هذا القرار لما له من آثار سلبية على الطلبة وأولياء الأمور.

جدير بالذكر أن العام الدراسي الجديد في مصر يواجه عدة تحديات بارزة، منها:

استمرار مشكلة الاكتظاظ في الفصول في المدارس، مما يؤثر على جودة التعليم ويصعب على المعلمين تقديم الدعم اللازم لكل طالب.



عدم توفر المواد الدراسية والمعدات اللازمة، مثل الوسائل التكنولوجية والأدوات التعليمية، يؤثر سلبًا على العملية التعليمية.



العديد من المدارس تعاني من ضعف في البنية التحتية، مثل نقص التهوية، والصيانة اللازمة للمرافق.



الظروف الاقتصادية الصعبة تضغط على أولياء الأمور، مما قد يؤثر على قدرتهم على توفير المستلزمات الدراسية لأبنائهم.



تباين مستوى التعليم بين المناطق الحضرية والريفية، حيث يواجه الطلاب في المناطق النائية تحديات أكبر في الحصول على تعليم جيد.



زيادة الضغوط النفسية على الطلاب بسبب الأعباء الدراسية والمشكلات الاجتماعية، مما يتطلب اهتمامًا أكبر من المدارس والأهالي.

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