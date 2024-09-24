التربية والتعليم توجه تحذيرات مشددة بشأن الخرائط المستخدمة في المدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات لجميع مدارس الجمهورية، توجه بالالتزام بالخرائط الرسمية لجمهورية مصر العربية، وفقًا لأحكام الكتاب الدوري الصادر عن الهيئة العامة للمساحة، ويكشف “الموجز” كافة التفاصيل.

تعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن خرائط الجمهورية

شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة إظهار الحدود الدولية الجنوبية لمصر، مع التأكيد على عدم استخدام أي خرائط أخرى من مصادر غير رسمية، ومن يخالف هذه القوانين قد يعرض نفسه للمساءلة القانونية طبقًا لما جاء في القرار الوزاري.

خطة وزارة التربية والتعليم

وفي سياق أخر، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالأمس مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، بشأن خطة وزارة التربية والتعليم لمتابعة سير العمل في مؤسسات التعليم قبل الجامعي مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025.

تطوير قطاع التعليم قبل الجامعي

وأكد مدبولي رئيس الوزارء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع التعليم قبل الجامعي، لدوره الأساسي في بناء وتشكيل عقل الأجيال القادمة وصقل مهاراتهم، بما يؤهلهم للانتقال إلى التعليم الجامعي وسوق العمل.

وزير التربية والتعليم

من جانبه، أشار وزير التربية والتعليم إلى نجاح خطة وزارة التربية في تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول، حيث تم إضافة نحو 100 ألف فصل جديد، مما قلل الكثافة إلى أقل من 50 طالبًا في معظم المدارس، مع استثناء 47 مدرسة يتم حل مشكلتها قريبًا.

التأكد على تسليم الكتب الدراسية

كما استعرض الوزير نتائج جولته الميدانية في محافظات صعيد مصر، التي شملت أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر، حيث تفقد 40 مدرسة، منها 10 مدارس بشكل مفاجئ، كما اطمأن على انتظام العملية التعليمية، تسليم الكتب الدراسية، وتجهيز المعامل والمكتبات وقاعات رياض الأطفال، بالإضافة إلى متابعة الجداول المدرسية في الفصول.

وزير التربية والتعليم

مواجهة مشكلة الكثافة وسد العجز في المعلمين

أوضح الوزير خلال جولته أن الحلول التي نفذتها الإدارات التعليمية للتعامل مع مشكلة الكثافة الطلابية وسد العجز في المعلمين قد أسهمت في تخفيف الأزمات، مع استمرار الجهود لتحسين الأوضاع.

كما عرض عددًا من المقترحات لتطوير المدارس، مثل تحسين الأثاث وتجهيزات أخرى، مؤكدًا أن المعلمين يعملون في بيئة ملائمة، مع متابعة مستمرة للقرارات لضمان تطوير المنظومة التعليمية.

وأشاد الوزير بمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تدعم الأسر الأكثر احتياجًا عبر توزيع مستلزمات المدارس، وتشجيع الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

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