ندوة عن تجنب الإصابة بالأمراض المعدية في مديرية التربية والتعليم في أسوان

مديرية التربية والتعليم في أسوان .. في إطار جهود الدولة للحفاظ على صحة الطلاب، نظمت مديرية التربية والتعليم في أسوان، بالتعاون مع الإدارة الصحية بكوم أمبو، ندوة توعوية تحت عنوان "الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية".

استهدفت الندوة طالبات مدرسة السيدة نفيسة الإعدادية بنات، حيث قدمت المحاضرتان إيمان أحمد عثمان وأسماء وجيه توفيق، رائدتا ريفيات من الإدارة الصحية، معلومات قيمة حول أهمية النظافة الشخصية، التغذية السليمة، وطرق تجنب أماكن العدوى.

في ختام الندوة التي نظمتها مديرية التربية والتعليم في أسوان، أتيحت الفرصة للطالبات لطرح أسئلتهن واستفساراتهن، وتم الرد عليها بشكل مباشر، مما ساهم في تعزيز الفهم والوعي الصحي لديهن.

وزارة التربية والتعليم

تم تنظيم هذه الفعالية بواسطة كل من محمد إبراهيم وآمال مرسي من قسم التخطيط الاستراتيجي في مديرية التربية والتعليم في أسوان ، تحت إشراف الدكتورة صفاء حامد، مدير إدارة التخطيط.

بداية جديدة لبناء الإنسان

تُعد هذه المبادرة جزءًا من حملة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي والنفسي لدى الطلاب، مما يساهم في بناء جيل واعٍ وقادر على مواجهة التحديات الصحية.

وفي سياق أخر أصدرت مديرية التربية والتعليم في أسوان بيانًا صحفيًا، حيث أعلنت عن تنظيم وحدة التواصل والدعم بديوان المديرية للقاء التوعوي الأول بعنوان "بحوث الفعل لمواجهة المشكلات المهنية للمجتمع المدرسي"، وذلك في قاعة الاجتماعات، تلبيةً لتوجيهات المهندس محمد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بأسوان.

شهد فعاليات اللقاء الدكتور محمد السانوسي، مدير عام الخدمات التربوية، والسيد رشدي موسى، مدير وحدة التواصل والدعم. استهدف اللقاء مجموعة من المعنيين، من بينهم موجهو العموم، الموجهون الأوائل، ومديرو الإدارات النوعية، بالإضافة إلى مسئول الدعم والتواصل بالإدارات التعليمية. وقد حاضر في اللقاء الدكتور أحمد حامد من إدارة الجودة بالمديرية.

يأتي هذا اللقاء ضمن خطة تنفيذية لمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تستمر لمدة 100 يوم. تناول اللقاء مجموعة من المواضيع المهمة، بما في ذلك مشكلات المعلمين، حقوقهم المالية والإدارية والنقابية، دور المعلم الموهوب، وكذلك كيفية مواجهة الشائعات والتحديات المتعلقة بالأجيال الجديدة.

في نهاية اللقاء، تم شرح مسابقة "معلم موهوب"، التي تهدف إلى تصعيد ثلاثة معلمين من كل مديرية للمشاركة في تصفيات على مستوى الجمهورية. كما تم حصر التجارب الرائدة في الإدارات التعليمية، مع إمكانية تصعيد ثلاث تجارب من كل مديرية للتنافس على مستوى الجمهورية. سيتم تكريم الفائزين في احتفالية كبرى، مما يعزز من قيمة الابتكار والإبداع في التعليم.

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