نشرة الموجز التعليمية .. ماذا دار خلال اجتماع رئيس الوزراء مع وزير التربية والتعليم اليوم؟ .. لائحة الانضباط المدرسي 2024 pdf

نشرة الموجز التعليمية .. نستعرض أبرز الموضوعات التعليمية خلال الساعات الماضية وتضمنت النشرة التعليمية عدد من الموضوعات الهامة. نرصد تفاصيلها في التقرير التالي.

ماذا دار خلال اجتماع رئيس الوزراء مع وزير التربية والتعليم اليوم؟ .. ننشر أبرز الصريحات



اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، لمتابعة سير العمل في مؤسسات التعليم قبل الجامعي مع بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025.

وأكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة المصرية في تصريحات اطعلت عليها “الموجز” بتوفير المتطلبات اللازمة لتطوير قطاع التعليم قبل الجامعي، نظرًا لارتباطه بتشكيل وبناء عقل النشء المصري وصقل مهاراته، بما يؤهله للانتقال إلى التعليم الجامعي وسوق العمل.

وزير التربية والتعليم : نجاح خطة الوزارة في خفض الكثافة في الفصول الدراسية

وأشار وزير التربية والتعليم إلى نجاح خطة الوزارة في خفض الكثافة في الفصول الدراسية، حيث أُضيف نحو 100 ألف فصل جديد، مما أدى إلى خفض الكثافة لتصبح أقل من 50 طالبًا في الفصل الواحد في معظم المدارس، باستثناء 47 مدرسة، والتي يتم العمل على حل مشكلتها في أقرب وقت.

كما عرض وزير التربية والتعليم نتائج جولته الميدانية الموسعة في عدد من محافظات صعيد مصر، والتي شملت أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر.

وقد تفقد وزير التربية والتعليم حوالي 40 مدرسة، منها 10 مدارس بشكل مفاجئ، وتأكد من انتظام العملية التعليمية، وتسليم الكتب الدراسية، وتجهيزات المعامل والمكتبات وقاعات رياض الأطفال، فضلًا عن التأكد من القوائم والجداول المعلقة بكل فصل. وقد كلف الوزير قيادات الوزارة بالمرور على مختلف المدارس في عدة محافظات أخرى لمتابعة الاستعدادات.

وزير التربية والتعليم

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه خلال جولته الميدانية، تابع تنفيذ الآليات والحلول التي اتخذتها الإدارات التعليمية لمواجهة تحديات الكثافة الطلابية وسد العجز في المعلمين. وأوضح أن الحلول التي تم تنفيذها أسهمت في تقليل الكثافة وإيجاد انفراجة في أزمة نقص المدرسين، مع سعي دائم لمواجهة كافة التحديات.

كما عرض وزير التربية والتعليم عددًا من المقترحات والمطالب التي من شأنها تحسين وتطوير العملية التعليمية في بعض المدارس، مثل تغيير جزء من الأثاث المدرسي وتجهيزات أخرى، مؤكدًا أن المعلمين يعملون في بيئة عمل جيدة، وأنه يتم متابعة القرارات والترتيبات بشكل مستمر للوصول إلى الصورة المأمولة للمنظومة التعليمية.

وثمن الوزير جهود المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، والتي تتضمن فعاليات تحفيزية في مختلف المحافظات بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، مع توزيع مستلزمات المدارس، دعمًا للأسر الأكثر احتياجًا.

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تعرف علي التفاصيل الكاملة للائحة الانضباط المدرسي 2024 pdf



أعلنت وزارة التربية والتعليم عن لائحة الانضباط المدرسي لعام 2024 ، استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2024-2025. تهدف اللائحة إلى تنظيم حقوق وواجبات الطلاب وأولياء الأمور، وضبط مسؤوليات العاملين في المدارس لضمان بيئة تعليمية مناسبة.

وتنشر “الموجز” أبرز ملامح لائحة الانضباط المدرسي لعام 2024:

مخالفات الدرجة الأولى (بسيطة) في لائحة الانضباط المدرسي لعام 2024:

التأخر عن الطابور الصباحي.

التأخر عن الحضور في الحصص.

عدم الالتزام بالزي المدرسي دون عذر.

عدم إحضار الكتب أو تطويل الشعر.

مخالفات لائحة الانضباط المدرسي لعام 2024 الدرجة الثانية (متوسطة):

تشمل سلوكيات مثل التنمر وعدم الالتزام بالسلوك القويم.

مخالفات لائحة الانضباط المدرسي لعام 2024 الدرجة الثالثة (خطيرة):

تتعلق بأفعال أكثر جدية تتطلب تدخلًا أكبر.

مخالفات لائحة الانضباط المدرسي لعام 2024 الدرجة الرابعة (شديدة):

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