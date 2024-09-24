توزيع منهج الرياضيات للصف الأول والثاني الثانوي 2024-2025

توزيع منهج الرياضيات للمرحلة الثانوية .. يُعتبر توزيع منهج الرياضيات للمرحلة الثانوية جزءًا أساسيًا من التحضير للعام الدراسي الجديد، حيث يساهم في تنظيم الدراسة وتحديد مواعيد المراجعات والامتحانات.

ويشمل التقرير الذي تنشره “الموجز” تفاصيل توزيع منهج الرياضيات للصف الأول والثاني الثانوي، بالإضافة إلى تواريخ مهمة خلال العام الدراسي.

وزارة التربية والتعليم

توزيع منهج الرياضيات للمرحلة الثانوية لطلاب الصف الأول الثانوي

الموضوعات:

الجبر: يُغطي المفاهيم الأساسية والمعادلات.

حساب المثلثات: يتناول الزوايا والدوال المثلثية.

الهندسة المستوية: تشمل خصائص الأشكال الهندسية والمقاييس.



مدة الدراسة حيث سيتم تقسيم المنهج على مدار 4 أشهر، من سبتمبر إلى ديسمبر.

مراجعة عامة سيتم إجراء مراجعة شاملة يوم 4 يناير 2025.

توزيع منهج الرياضيات للمرحلة الثانوية لطلاب الصف الثاني الثانوي



القسم الأدبي:

الموضوعات:

الجبر حساب المثلثات التفاضل

يتم توزيع منهج الرياضيات للمرحلة الثانوية لطلاب الصف الثاني الثانوي

على 4 أشهر، مع مراجعة عامة في نهاية ديسمبر.

القسم العلمي:

الموضوعات:

الجبر حساب المثلثات التفاضل تطبيقات الرياضيات

مدة الدراسة: أيضًا 4 أشهر، مع مراجعة عامة في نهاية ديسمبر.

تواريخ مهمة

بداية العام الدراسي: 21 سبتمبر 2024



نهاية العام الدراسي: 5 يونيو 2025



بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول: 11 يناير 2025



امتحانات الدبلومات الفنية: 31 مايو 2025



امتحانات الثانوية العامة: 14 يونيو 2025

يساعد توزيع منهج الرياضيات للمرحلة الثانوية لطلاب الصف الثاني الثانوي

على تنظيم العملية التعليمية ويعزز من استعداد الطلاب والمعلمين.

ومن الضروري الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان تحقيق الأهداف التعليمية والنجاح في الامتحانات. يُنصح الطلاب بمراجعة المنهج بانتظام والاستفادة من فترات المراجعة العامة لتعزيز فهمهم للمواد الدراسية.

يشهد نظام التعليم الثانوي في مصر تغييرات جذرية تهدف إلى تحسين جودة التعليم وملاءمته لمتطلبات العصر الحديث. تسعى هذه التطويرات إلى تحقيق تعليم شامل يواكب التغيرات العالمية ويؤهل الطلاب للدخول إلى سوق العمل أو التعليم العالي بكفاءة.

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