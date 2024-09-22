أولياء أمور مصر يرصد شكاوى جديدة حول منهج العلوم المتكاملة بسبب اللغة الإنجليزية

يثير منهج العلوم المتكاملة قلقًا وخوفًا لدى أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي، كونه أول مادة مجمعة تُدرس هذا العام، حيث وأوضحت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أنها تلقت شكاوى من أولياء الأمور عبر مجموعة "حوار مجتمعي في التعليم" على تطبيق واتس آب، تتعلق بعدم توفر نسخة باللغة الإنجليزية من منهج العلوم المتكاملة حتى الآن.

ويكشف “الموجز” كافة التفاصيل عن شكاوي أولياء الأمور خلال العام الدراسي الجديد بخصوص عدم توفر نسخة باللغة الإنجليزية من منهج العلوم المتكاملة لطلاب الصف الأول الثانوي لذلك نكشف الرابط الرسمي لأولياء الأمور وتفاصيل عدم توافرها.

عدم توفير نسخة باللغة الإنجليزية من منهج العلوم المتكاملة

واضافت داليا خلال تصريحات خاصة لـ “الموجز” أن أولياء الأمور يتساءلون عن كيفية تمكن أبنائهم من متابعة شرح المعلمين والمذاكرة في ظل عدم وجود المنهج على موقع الوزارة، بالإضافة إلى غياب الكتب المدرسية بسبب توقف طباعة الكتب في المرحلة الثانوية.

وأشارت إلى أن الكتب الخارجية لمنهج العلوم المتكاملة لم تصدر بعد حيث دعت وزارة التربية والتعليم إلى سرعة تحميل المناهج الخاصة بمدارس اللغات، لتفادي اضطرار أولياء الأمور لشراء الكتب الخارجية التي ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه، مع وجود مخاوف من الاعتماد على هذه الكتب.

رابط منهج العلوم الممتكاملة للصف الأول الثانوية باللغة الإنجليزية

وفي هذا السياق، وبعد البحث المطول عن نسخة باللغة الإنجليزية من منهج العلوم المتكاملة توفر “الموجز” رابط منهج العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوية باللغة الإنجليزية من هنــــــــــــا عبر موقع وزارة التربيى والتعليم.

خريطة توزيع منهج العلوم المتكاملة

وفي سياق أخر، أصدرت وزارة التربية والتعليم خريطة توزيع منهج العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي استعدادًا للعام الدراسي الجديد الذي يبدأ الأسبوع المقبل، وفقًا للخريطة العام الدراسي الجديد، ستبدأ خطة توزيع الدروس في 21 سبتمبر وتنتهي في 21 ديسمبر 2024.

خريطة توزيع منهج العلوم المتكاملة

خريطة توزيع منهج العلوم المتكاملة

وتشمل خريطة توزيع منهج العلوم المتكاملة أربعة فصول، حيث يتناول الفصل الأول "النظام البيئي المائي" ويتضمن 9 دروس، بينما يتناول الفصل الثاني "الغلاف الجوي" 4 دروس، والفصل الثالث "التربة" أيضًا 4 دروس. أما الفصل الرابع، الذي يحمل عنوان "دور العلم في استدامة البيئة"، فيتضمن 3 دروس.

بعد انتهاء خطة توزيع المنهج في 21 ديسمبر، ستجرى مراجعة للدروس من 28 ديسمبر حتى 4 يناير 2025 حيث وأكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن منهج العلوم المتكاملة لا يتضمن أبوابًا منفصلة لمواد الفيزياء والكيمياء والأحياء، كما يتداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.

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