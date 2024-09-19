بالجدول الرسمي.. تعرف على خريطة توزيع منهج العلوم المتكاملة لأولى ثانوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم عن خريطة توزيع منهج العلوم المتكاملة لأولى ثانوي استعدادًا للعام الدراسي الجديد الذي يبدأ الأسبوع المقبل ووفقًا للخريطة الزمنية حيث ستبدأ خطة توزيع الدروس من 21 سبتمبر وتنتهي في 21 ديسمبر 2024.

ويستعرض “الموجز” التفاصيل الكاملة عن خريطة توزيع منهج العلوم المتكاملة لأولى ثانوي والتي أوضحتها وزارة التربية والتعليم حيث يتضمن المنهج على أربع فصول تضم من 9 إلى أربع دروس بحسب كل فصل.

تفاصيل خريطة توزيع منهج العلوم المتكاملة لأولى ثانوي

تتضمن خريطة توزيع منهج العلوم المتكاملة لأولى ثانوي الفصل الأول بعنوان "النظام البيئي المائي" يضم 9 دروس، أما الفصل الثاني بعنوان "الغلاف الجوي" يتضمن 4 دروس، والفصل الثالث بعنوان "التربة" يحتوي على 4 دروس.

خريطة توزيع منهج العلوم المتكاملة لأولى ثانوي

موعد انتهاء شرح المقرر الدراسي لأولى ثانوي

ويحتوي الفصل الرابع منخريطة توزيع منهج العلوم المتكاملة لأولى ثانوي على درس بعنوان "دور العلم في استدامة البيئة" فيشمل 3 دروس.

أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن بعد انتهاء خريطة توزيع منهج االعلوم المتكاملة لأولى ثانوي في 21 ديسمبر، سيكون هناك إجراء مراجعة للدروس من 28 ديسمبر حتى 4 يناير 2025.

خريطة توزيع منهج العلوم المتكاملة لأولى ثانوي

حقيقة تضمين منهج العلوم المتكاملة على أبواب منفصلة

وفي سياق أخر، قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة أوضحت أن منهج العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي لا تتضمن أبوابًا منفصلة لمواد الفيزياء والكيمياء والأحياء، كما تداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف زلطة أن منهج العلوم المتكاملة تتناول كل درس كمجموعة من المعارف المتكاملة التي تشمل جميع فروع العلوم، بهدف تقديم تعليم شامل ومترابط يساعد الطلاب على فهم العالم من حولهم بطريقة متكاملة.

وأشار إلى أن منهج العلوم المتكاملة يركز على ربط العلوم المختلفة مثل الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض والفضاء، مشيرًا إلى أن المنهج يعكس فلسفة تعليمية تهدف إلى تعزيز الفهم العميق للعلوم، مع التركيز على استخدام المعرفة العلمية في مواجهة التحديات الواقعية.

أهداف تدريس منهج العلوم المتكاملة

تشملأهداف تدريس منهج العلوم المتكاملة توفير فرصة للطلاب للتفاعل المباشر مع المفاهيم العلمية، مما يعزز فهمهم ويطور مهاراتهم في حل المشكلات، كما يشجع المنهج على الأنشطة التي تطور التفكير النقدي والعمل الجماعي، ويهدف إلى إعداد جيل من الطلاب القادرين على التفكير النقدي والشامل.

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