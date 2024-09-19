كواليس زيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لمدرسة المتفوقات في العلوم والتكنولوجيا

استقبلت مدرسة المتفوقات في العلوم والتكنولوجيا STEM بالمعادي اليوم الخميس، باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، والوفد المرافق لها، حيث جاءت هذه الزيارة في إطار التعاون الوثيق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن مدرسة المتفوقات في العلوم والتكنولوجيا STEM وخاصة زيارة باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، حيث جاءت الزيارة كجزء من جولة ميدانية قام بها الوفد الأمريكي لتفقد عدد من المشاريع المشتركة بين الحكومتين المصرية والأمريكية، والتي تحظى بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

زيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكية

تفاصيل زيارة مدرسة المتفوقات في العلوم والتكنولوجيا STEM

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الزيارة التي جاءت في مدرسة المتفوقات في العلوم والتكنولوجيا STEM ضمن الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتنمية الاقتصادية.

مساعدة وزير الخارجية الأمريكية في مدرسة المتفوقات

خلال الزيارة، تفقدت باربرا ليف مرافق المدرسة، التي تشمل 15 فصلاً دراسيًا، وعدة معامل متطورة في مجالات الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، والجيولوجيا، بالإضافة إلى مكتبة وقاعات استذكار وملاعب رياضية.

جانب من زيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكية

ومن بين المرافق التي زارتها باربرا ليف كان معمل "الفاب لاب"، وهو معمل متخصص في مساعدة الطالبات على تصميم وتنفيذ نماذج أولية لمشروعاتهن البحثية، باستخدام أجهزة مثل الطابعات ثلاثية الأبعاد وأجهزة الشوب بوت المخصصة لتصنيع النماذج.

أشادات مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى عن المدرسة

وفي أثناء الجولة، قدمت الطالبات مشروعاتهن العلمية المعروفة باسم "Capstone"، التي تهدف إلى حل تحديات حقيقية مثل التغيرات المناخية، التصحر، التلوث، ونقص المياه، حيث أشادت لمساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى بمهارات الطالبات وقدرتهن على الإبداع، كما أثنت على مشروعاتهن التي تشارك في المسابقات الدولية، مثل مسابقة العلوم والهندسة الدولية ISEF، حيث حققت الطالبات جوائز ومراكز متقدمة على مستوى العالم.

مساعدة وزير الخارجية الأمريكية في مدرسة المتفوقات

في حديثها مع الطالبات، أشادت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى بنظام التعليم المتطور في مدرسة المتفوقات في العلوم والتكنولوجيا STEM والذي يركز على تكامل العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، معتمدًا على المعايير القومية والدولية.

مساعدة وزير الخارجية الأمريكية تزور مدرسة المتفوقات

نظام التعليم في مدرسة المتفوقات في العلوم والتكنولوجيا

وفي هذا السياق، أكدت الطالبات أن نظام التعليم هذا يُعدهن لسوق العمل من خلال تطوير مهارات التفكير النقدي، حل المشكلات، والابتكار، حيث أعربت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية عن تقديرها للجهود المبذولة في دعم هذه المدارس المتميزة.

وأشارت إلى أن هذه المبادرات تعزز من فرص التعليم المتطور وتساهم في إعداد جيل من القادة القادرين على مواجهة تحديات المستقبل بمهارات عالية وإبداع كبير، وأثنت على ما تتحلى به الطالبات من مثابرة وقدرة على التعبير عن أفكارهن بوضوح، مما يجعلهن مؤهلات ليكن قادة المستقبل في مجالات العلم والتكنولوجيا.

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