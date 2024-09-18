تحميل منهج العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة تحميل منهج العلوم المتكاملة لطلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2025، يمكن للطلاب الوصول إلى المنهج عبر الرابط المخصص، والذي يتضمن محتوى مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

رابط تحميل منهج العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي

تحميل منهج العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي للعام الدراسى 2025، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط من خلال الضغط هنا.

أهداف منهج العلوم المتكاملة لطلاب الصف الأول الثانوي

أوضحت الوزارة أن المنهج يهدف إلى:

1. تعميق فهم الظواهر العلمية: تعزيز إدراك الطلاب للعلاقات بين مختلف فروع العلوم.

2. تطبيق المعرفة: مساعدة الطلاب على استخدام المعرفة لحل المشكلات الحياتية.

3. تطوير مهارات التفكير النقدي: تعزيز التفكير التحليلي من خلال دروس مترابطة بين الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة.

4. التعلم القائم على التجربة: تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة العلمية والتجارب العملية.

5. تشجيع الابتكار والاستكشاف: تحفيز فضول الطلاب لاستكشاف المفاهيم العلمية بطرق مبتكرة.

6. تعزيز التعاون والعمل الجماعي: تطوير مهارات العمل ضمن فرق متعددة التخصصات من خلال الأنشطة الجماعية والمشاريع الختامية.

منهج العلوم المتكاملة يسعى معالجة التحديات العالمية

يسعى منهج العلوم المتكاملة إلى إعداد الطلاب لمواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي والحفاظ على التنوع البيولوجي، من خلال تطبيق العلوم في إيجاد حلول فعالة. كما يهدف إلى بناء وعي بيئي لدى الطلاب، مع تشجيعهم على تحمل مسؤولية دورهم في حماية البيئة وتطوير حلول مستدامة.

جدير بالذكر انه، وفقًا لقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سيدرس طلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي الجديد ست مواد بدلاً من عشر مواد. وقد جاءت القرارات كالتالي:

- سيتم تطبيق منهج "العلوم المتكاملة" لأول مرة، بدلاً من المناهج السابقة في الكيمياء والفيزياء والأحياء.

- تم إعادة تصميم المناهج بحيث تصبح اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع.

- تم تعديل مادة الجغرافيا لتُلغى من الدراسة في الصف الأول الثانوي، لتصبح مادة تخصصية للشعبة الأدبية في السنة التالية.

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