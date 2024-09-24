وزير العمل و وزير التربية والتعليم يُوقعان بروتوكولتطوير "منظومة التدريب المهني"

شهدت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم بهدف تطوير منظومة التدريب المهني والفني. وقام بالتوقيع على البروتوكول كل من محمد جبران وزير العمل، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد الوزير جبران أن هذا البروتوكول يمثل نقلة نوعية في تأهيل الشباب وفق احتياجات سوق العمل عبر التعاون مع وزارة التربية والتعليم ، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لربط التدريب بالمهن المستقبلية التي تفرضها الطفرة التكنولوجية.

وأشار إلى أن وزارة العمل تمتلك منظومة تدريب مهني متكاملة تقدم خدماتها مجانًا، خاصة في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم .

وأوضح وزير العمل أن البروتوكول يتضمن التعاون بين وزارة العمل و وزارة التربية والتعليم للاستفادة من الإمكانيات والخبرات والمراكز التدريبية لتوسيع نطاق العملية التدريبية.

من جهته، أكد الوزير عبد اللطيف على أهمية هذا البروتوكول ضمن خطة الدولة لتطوير قدرات الشباب على مهن المستقبل، مشيرًا إلى توسع وزارة التربية والتعليم في سياسات دعم التعليم الفني وإضافة أكثر من 30 مدرسة فنية جديدة.

كما شدد على أن التعليم الفني يعد أحد أهم سبل تحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على تطوير مهارات الطلاب لتواكب متطلبات سوق العمل المتغيرة.

أهداف البروتوكول بين وزارة العمل و وزارة التربية والتعليم:

يهدف البروتوكول إلى تطوير منظومة التدريب المهني والفني بما يتناسب مع المتغيرات التكنولوجية والسوقية.



يسعى البروتوكول إلى تأهيل الشباب وفق المهن المطلوبة في الداخل والخارج، تماشيًا مع رؤية الدولة.



توسيع خدمات التدريب حيث يتضمن البروتوكول الاستفادة من مراكز التدريب المهني والمدارس الفنية لتوفير تدريب متطور للشباب.

أهداف البروتوكول:

يهدف البروتوكول إلى تطوير منظومة التدريب المهني والفني بما يتناسب مع المتغيرات التكنولوجية والسوقية.



يسعى البروتوكول إلى تأهيل الشباب وفق المهن المطلوبة في الداخل والخارج، تماشيًا مع رؤية الدولة.



يتضمن البروتوكول الاستفادة من مراكز التدريب المهني والمدارس الفنية لتوفير تدريب متطور للشباب.

حضر توقيع البروتوكول من وزارة التربية والتعليم الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

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