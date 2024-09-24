3 مجموعات بالفصل أسبوعيًا.. قرار جديد من وزير التربية والتعليم حول تقييمات الطلاب

وجه وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف خطابًا إلى المديريات التعليمية بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد يشمل الخطاب توجيهات الوزير بخصوص تنفيذ القرارات الوزارية الصادرة بأرقام 136، 137، 138 والتي تخص تفعيل التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية.

ويكشف “الموجز” تفاصيل تفعيل التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية التي شدد عليها وزير التربية والتعليم، ومعرفة خطة وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد والذي بدء يوم 21 سبتمبر الماضي.

تفعيل التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية

تفعيل التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية

شملت توجيهات وزير التربية والتعليم بشأن تفعيل التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية المعدة من قبل مديري عموم تنمية المواد الدراسية، حيث يُطلب من جميع الإدارات التعليمية والمدارس المختلفة استخدام بوابة التعليم الإلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم والإبلاغ عن الواجبات المنزلية اليومية والتقييمات الأسبوعية

تقسيم التقييمات الأسبوعية

ومن المقرر تنفيذ التقييمات الأسبوعية من خلال تقسيم الفصل إلى ثلاث مجموعات أثناء التقييم، وتنوع التقييمات لضمان تحقيق أهداف التقييم وقياس نواتج التعلم المستهدفة لدى التلاميذ في جميع المراحل التعليمية.

ومن المقرر أن يكون الواجب المنزلي موحدًا لجميع الطلاب في جميع الصفوف، وستنشر الواجبات المرتبطة بكل درس على موقع الوزارة، مما يوضح المطلوب من الطالب، بالإضافة إالى نشر صياغة موحدة للاختبارات الأسبوعية والامتحانات الشهرية على مستوى الجمهورية.

رابط التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية

رابط التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية من خلال بوابة التعليم الإلكتروني التابعة لوزارة التربسية والتعليم من هنــــــــــــا

قرارات وزير التربية والتعليم خلال العام الدراسي الجديد

وفي هذا السياق حدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، مجموعة من القرارات المهمة يجب تنفيذها خلال العام الدراسي الجديد من بينها:

لن يتم توفير تابلت للمدارس الخاصة.

والكتب ستكون متاحة على موقع الوزارة كوسيلة للتعلم.

تسليم طلاب المدارس الحكومية التابلت في الصف الأول الثانوي العام.

استبعاد اللغات الأجنبية الثانية من المجموع في الثانوية العامة.

إضافة وحدة من الجيولوجيا لمادة الأحياء في الثانوية العامة.

لن يتم تغيير طريقة امتحانات الثانوية العامة وسيستمر استخدام نظام "البابل شيت".

تطبيق آلية محكمة للسيطرة على محاولات الغش في امتحانات الثانوية العامة 2025.

يمكن للمعلم الذي يرغب في زيادة مرتبه الحصول على حصص إضافية مقابل 50 جنيهاً للحصة الواحدة.

تدريس البرمجة للصف الأول الثانوي بدءًا من العام الدراسي بعد المقبل.

إعادة النظر في تأشيرة الكثافة الزائدة لطلاب المدارس بدءًا من العام الدراسي المقبل.

لن يكون هناك تراجع عن إضافة مادة اللغة العربية والتاريخ لمجموع طلاب المدارس الدولية.

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التفاصيل كاملة| لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

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