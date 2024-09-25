طرق الاستعلام عن مصروفات المدارس الحكومية بالرقم القومي 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الإجراءات المتبعة لتسديد مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي 2025، والتي تهم العديد من الطلاب وأولياء الأمور،ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

الاستعلام عن مصروفات المدارس الحكومية بالرقم القومي 2024

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم يمكن اولياء الأمور سداد المصروفات الدراسية من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، باستخدام الرقم القومي للطالب، وذلك لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

طرق سداد مصروفات المدارس الحكومية 2025

كما تشمل طرق تسديد المصروفات المدارس الحكومية في العام الدراسي الجديد 2025 ما يلي:

1. مكاتب البريد: يمكن للطلاب واولياء الامور سداد المصروفات باستخدام الرقم القومي في مكاتب البريد.

2. منافذ الدفع الإلكتروني: كما يمكن سداد المصروفات المدرسية من خلال مجموعة من المنافذ مثل «مصاري»، و«آمان»، و«فوري»، وغيرها من منافذ الدفع الرسمية.

3. أكواد الدفع: كما انه يمكن إجراء السداد عبر منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها باستخدام أكواد دفع محددة.

ضوابط العام الدراسي الجديد 2025

كما حددت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الضوابط يجب على الطلاب الإلتزام بها خلال العام الدراسي الجديد 2025.

اولا يجب على كافة الطلاب الالتزام بالزي المدرسي الموحد وعدم الضغط على الطالب لشرائه في أماكن معينة

كما يجب مكافحة ظاهرة التعليم الخاص وبذل كل الجهود لمكافحتها

يشترط تكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي في المدارس المختلفة لدعم الطلاب.

كما انه يجب التأكد من معاملة أولياء الأمور بشكل جيد وتوفير أوقات لهم للذهاب إلى المدرسة

يمنع جمع أي مبلغ مالي تحت أي مسمى من الطلاب وأولياء أمورهم

الالتزام بتحية العلم وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن

يجب مكافحة ظاهرة التنمر بكافة أشكاله بين الطلاب

كما انه يمنع استخدام العقوبات الجسدية والنفسية للطلاب نهائياً

متابعة التزام كافة المؤسسات التعليمية بتطبيق تعليمات السلامة المستدامة

يجب التواصل الشامل مع الجهات الأمنية لتأمين المدارس والمؤسسات التعليمية

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