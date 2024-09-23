مع عودة المدارس.. تعرف على طرق تعزيز مناعة الأطفال وأهم الأطعمة المفيدة

يبحث العديد من أولياء الأمور عن طرق تعزيز مناعة الأطفال وذلك تزامنًا مع دخول المدارس في جميع المراحل التعليمية، لتجنب الإصابة بالأمراض المختلفة.

طرق تعزيز مناعة الأطفال

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي، طرق تعزيز مناعة الأطفال كالتالي:



- تناول طعام صحي متوازن.

-الاهتمام بتناول الخضار والفواكه الطازجة والبروتينات والحبوب الكاملة والدهون الصحية بشكل يومي.

-الحفاظ على وجبات متكاملة العناصر الغذائية ومتوازنة.

-تناول الطعام فى المنزل للوقاية من التسمم الغذائي والبعد عن الأكلات السريعة والحارة.

-تقليل السكريات والحلويات والعصائر الجاهزة والمصنعة لأنها تقلل المناعة.

-النوم الجيد المنتظم وكذلك النوم في وقت مبكر.

-يجب ممارسة الطفل للتمارين الرياضية لتعزيز مناعته.

-حصول الطفل على التطعيمات منها تطعيم الأنفلونزا الموسمية وتطعيم المكورات الرئوية بالإضافة إلى التطعيمات التى تعطيها وزارة الصحة فى المدارس للأطفال بشكل إجباري.

-ضرورة التهوية الجيدة للفصول وفتح الشبابيك لتقليل فرص العدوى .

-شرب المياة بكميات كبيرة.

ضرورة تعليم الأطفال غسل أياديهم بانتظام بالماء والصابون، قبل الأكل وبعد استخدام الحمام.

طرق تعزيز مناعة طفلك



أطعمة تعزز المناعة عن الأطفال

-الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين سي، حيث يعد فيتامين سي أحد أقوى مضادات الأكسدة التي تعزز الجهاز المناعي، ويتواجد بكثرة في الفواكه مثل البرتقال، الليمون، الكيوي، والفراولة، وكذلك الخضروات مثل الفلفل الأحمر والسبانخ والبروكلي.

-الزبادي واللبن، وذلك لأنها تعد من الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي تحتوي على بكتيريا نافعة تعزز صحة الجهاز الهضمي، حيث يلعب الجهاز الهضمي دورًا كبيرًا في تنظيم الجهاز المناعي.

-الأسماك الدهنية، مثل السلمون والسردين والتونة وذلك لأنها غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية، التي تساعد في تقليل الالتهابات وتعزيز صحة الجهاز المناعي. الأوميجا-3 كما تساعد أيضًا في تحسين وظائف الدماغ، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للأطفال خلال فترة الدراسة.

-البيض، وذلك لأنه مصدر غني بالبروتين والفيتامينات والمعادن الأساسية مثل فيتامين D، الذي يلعب دورًا مهمًا في تنظيم الجهاز المناعي. فيتامين D يساعد في تعزيز قدرة الجسم على مقاومة العدوى، لذلك يعد تناول البيض خيارًا جيدًا للأطفال لتعزيز مناعتهم.



-المكسرات والبذور، مثل اللوز والجوز والبذور مثل بذور الكتان والشيا والتي مصدرًا ممتازًا للفيتامينات والمعادن الضرورية لتقوية جهاز المناعة، كما تحتوي هذه الأطعمة على فيتامين E وهو مضاد للأكسدة يعزز من قدرة الجسم على محاربة العدوى.

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