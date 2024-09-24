استغاثة لوزارة التربية والتعليم.. بالصور تكدس الطلاب خلال الفترتين الصباحية والمسائية بمدخل إحدى مدارس المرج

استغاث أولياء الأمور بـ وزارة التربية والتعليم بسبب التكدس والازدحام الملحوظ الذي حدث اليوم الثلاثاء خلال خروج الطلاب من مدرسة المرج لغات بإدارة المرج التعليمية بالقاهرة وذلك نتيجة تزامن مغادرة طلاب الفترة الصباحية مع دخول طلاب الفترة المسائية، هذا الوضع أدى إلى أزمة حقيقية في تنظيم عملية الخروج.

ويكشف “الموجز” كافة التفاصيل عن التكدس والازدحام الذي حدث بمدرسة المرج لغات بإدارة المرج التعليمية بالقاهرة تزامنًا مع خروج طلاب الفترة الصباحية ودخول الفترة المسائية، حيث أثارت الواقعة جدلًا واسعًا عبر جروب حوار مجتمعي تربوي مما جعلهم يستغثون بوزارة التربية والتعليم.

تكدسات بسبب تقسيم المدارس على فترتين

تكدسات بسبب تقسيم المدارس على فترتين

وفي هذا السياق، أعربت فاطمة فتحي، مؤسسة ائتلاف "تعليم بلا حدود"، عن استيائها من هذه المشاهد، مشيرة إلى أن استخدام بوابة واحدة للجميع هو السبب الرئيسي وراء هذا التكدس الذي ظهر خلال دخول وخروج الطلاب.

أفادت بأن أولياء الأمور قدموا العديد من الشكاوى إلى إدارة المرج التعليمية، حيث كانت المديرة ترد دائمًا على اعتراضات الأهالي بتأكيدها أنها تتبع تعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن تطبيق نظام الفترتين لتقليل الكثافات الطلابية في المدارس.

تكدسات بسبب تقسيم المدارس على فترتين

مطالبات من وزارة التربية والتعليم بحل الأزمة

وطالب أولياء الأمور من وزارة التربية والتعليم بضرورة التدخل العاجل لحل هذه الأزمة، حفاظًا على سلامة الطلاب، نظرًا لوجود عدد كبير من الطلاب خلال الخروج والدخول من من المدرسة مما قد يؤدي في أي وقت إالى تدافع وأنهيار بعض الطلاب.

تكدسات بسبب تقسيم المدارس على فترتين

اقترحات لمعالجة أزمة الكثافات الطلابية

في نفس السياق، عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، الحلول التي اقترحتها الوزارة لمعالجة أزمة الكثافات الطلابية، ومن هذه الحلول، نقل المدارس الثانوية إلى الفترة المسائية للاستفادة من المرافق المتاحة في الفترة الصباحية لطلاب المرحلة الإعدادية.

وأشار الوزير إلى أن المدارس الثانوية مجهزة بأحدث التقنيات، مما يسمح لطلاب المرحلة الإعدادية بالاستفادة منها في تعلمهم، موضحًا أن أن البنية التحتية للمدارس الإعدادية ستفيد أيضًا طلاب المرحلة الابتدائية.

تكدسات بسبب تقسيم المدارس على فترتين

حصر الفراغات التعليمية في المدارس

و قدم الوزير ايضًا مقترحات إضافية تتعلق بحصر الفراغات التعليمية في المدارس بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية، لاستغلالها كفصول دراسية دون التأثير على العملية التعليمية، كما تم طرح فكرة استخدام الفصول المتحركة كآلية إضافية للتخفيف من الكثافات.

وأكد محمد عبد اللطيف أن العام الدراسي الجديد 2024-2025 سيشهد تطبيق هذه الاستراتيجيات لضمان تقليل كثافة الفصول إلى أقل من 50 طالبًا في كل فصل، وذلك في 90% من المدارس المنتشرة في مختلف المحافظات، مع استكمال قوائم الفصول المطلوبة.

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