أتاحت وزارة التربية والتعليم تحميل كتاب اكتشف للصف الأول والثاني الابتدائي 2025 بالفصل الدراسي الأول، ويتسأل اولياء الأمور عن روابط تحميل كتاب اكتشف من موقع الوزارة والذي يساهم في تطوير مهارات الإبداع والتواصل لدى الطلاب.

ويستعرض “الموجز” تفاصيل تحميل كتاب اكتشف للصف الأول والثاني الابتدائي 2025 حيث يشمل الكتاب دمج تخصصات متنوعة مثل العلوم والرياضيات والدراسات واللغة العربية ضمن موضوعات دراسية شاملة.

تحميل كتاب اكتشف للصف الأول والثاني الابتدائي

تحميل كتاب اكتشف للصف الأول والثاني الابتدائي

يمكن للطلاب تحميل كتاب اكتشف للصف الأول والثاني الابتدائي 2025 أو فتحه pdf من خلال موقع بوابة التعلبم الإلكتروني التابعة لوزارة التربية والتعليم هنــــــــــا حيث يمكن للطالب اختيار المرحلة الدراسية وتحميل الكتاب.

روابط تحميل كتاب اكتشف للصف الأول والثاني الابتدائي 2025

كتاب اكتشف للصف الاول الابتدائي الترم الاول PDF هنا

تحميل كتاب اكتشف للصف الثاني الابتدائي PDF هنا

تحميل كتاب اكتشف للصف الأول والثاني الابتدائي

ما هو كتاب اكتشف؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن كتاب الكتشف لطلاب المرحلة الابتدائية يتضمن تنمية المهارات، ويحتوي على مساحة مخصصة للطفل لرسم صورته وكتابة اسمه الكامل لتعريف نفسه وهويته، من خلال مجموعة من الصور الملونة.

و يساعد الكتاب الطلاب على التمييز بين الشقيق والشقيقة والأم والأب، ويطلب منهم في نهاية التدريب رسم صورة تضم أفراد الأسرة جميعًا، كما يلفت الكتاب انتباه الأطفال إلى حضارة مصر الفرعونية، من خلال مقارنة بسيطة بين ملامح وجه الملكة نفرتيتي وملامح وجه الطفل، مما يعزز تدريبهم على معرفة أسماء الحواس الخمس.

كما يتناول المحور الأول الأنشطة اليومية والعادات الصحية التي ينبغي اتباعها، حيث يعتمد على وصف كل عادة بصورة، وفي نهاية الدرس يُكلف الطفل برسم نظامه اليومي بناءً على ما تعلمه من عادات صحيحة.

ويغطي الكتاب أيضًا مجموعة من المعارف والمهارات والقضايا التي تعزز من قدرة الطلاب على تحقيق نواتج التعلم، ويُحث أولياء الأمور والطلاب على عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات المضللة في هذا السياق.

اقرأ أيضًا

أبرزها الحضور والغياب إلكترونيا والواجبات الموحدة.. خبير تربوي يقيم خطة التربية والتعليم لإصلاح المنظومة التعليمية

التربية والتعليم توجه تحذيرات مشددة بشأن الخرائط المستخدمة في المدارس