أبرزها الحضور والغياب إلكترونيا والواجبات الموحدة.. خبير تربوي يقيم خطة التربية والتعليم لإصلاح المنظومة التعليمية

شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تسجيل الحضور والغياب إلكترونيا والتزام المدارس بالواجبات الموحدة، حيث قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، أن الوزارة اتخذت عدة خطوات لجذب الطلاب إلى المدارس.

لذلك يكشف “الموجز” كافة التفاصيل عن خطة وزارة التربية والتعليم بشأن الحضور والغياب إلكترونيا والواجبات الموحدة والتي أثارت جدلًا واسعًا خلال الساعات الأخيرة تخوفًا من التطوارات التي تبذلها الوزارة.

تقسيم كشكول الطالب لثلاثة أقسام

وأضاف حجازي في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز" أن العام الحالي يشهد اهتمامًا كبيرًا بالواجبات المدرسية والتقييمات المستمرة، مشيرًا إلى أن وزير التربية والتعليم وجه بتقسيم كشكول الطالب إلى ثلاثة أقسام: للواجبات المنزلية، للأسئلة التي يطرحها المعلم، وللتقييمات الأسبوعية.

تطبيق نظام إلكتروني لرصد حضور وغياب الطلاب

وأشار إلى أن الوزارة تتجه نحو تطبيق نظام إلكتروني لرصد حضور وغياب الطلاب عبر الاستمارات الإلكترونية على موقع الوزارة، لافتًا إلى الجهود المبذولة لحل التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية، مثل إضافة 100 ألف فصل جديد لتخفيف الكثافة الطلابية ومعالجة العجز في أعداد المعلمين.

في إطار حرص وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف على تطوير العملية التعليمية وتحسين بيئة التعلم في مصر، أوضح الدكتور حجازي أن العام الدراسي الجديد بدأ بزيارات مكثفة من وزير التربية والتعليم إلى عدد من المدارس في محافظات أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر.

وزير التربية والتعليم

رسالة وزير التربية والتعليم خلال زياراته الميدانية

ولفت إلى أن الزيارات المكثفة من وزير التربية والتعليم تحمل رسالة هامة للمسؤولين في المحافظات الأخرى بضرورة اتباع نفس النهج عبر زيارات ميدانية لمتابعة الحلول المقترحة من المديريات التعليمية بالتعاون مع الوزارة بهدف معالجة مشكلات الكثافة الطلابية والعجز في المعلمين، وتحسين أداء المدارس وحل المشكلات التي قد تطرأ.

وزير التربية والتعليم

تعليمات باستخدام الخرائط الرسمية بجميع المدارس

وفي سياق أخر، أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات لجميع مدارس الجمهورية تشدد على ضرورة الالتزام باستخدام الخرائط الرسمية لجمهورية مصر العربية، وفقًا لأحكام الكتاب الدوري الصادر عن الهيئة العامة للمساحة.

وأوضحت الوزارة أن هذه التعليمات تشمل التأكيد على إظهار الحدود الدولية الجنوبية لمصر بوضوح، مع حظر استخدام أي خرائط من مصادر غير رسمية، كما نبهت الوزارة إلى أن مخالفة هذه التعليمات قد تعرض المخالفين للمساءلة القانونية، وفقًا لما جاء في القرار الوزاري.

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