رسميا.. تعرف نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 أدبي والكليات المتاحة الآن

أعلنت جامعة الأزهر نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 ادبي وتفعيل الرابط الرسمي للاستعلام عن النتيجة حيث يستطيع الطلاب الآن معرفة الكليات المتاحة لهم بناءً على مجموعهم ونتائج التنسيق الرسمية.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 ادبي وتوفير الرابط الرسمي للاستعلام عنها حيث يمكن لطلاب الشعبتين الأدبية والعلمية إلى نتيجة التنسيق الخاصة بهم عبر الرابط الرسمي المخصص لـ 18 محافظة، والذي يمكن من خلاله معرفة الكليات المتاحة للطلاب والطالبات.

نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2024 ادبي

رابط نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2024 ادبي

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2024 ادبي من خلال الرابط الرسمي لموقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزاررة التعليم العالي والبحث العلم من هنــــــــــــــــا واختيار خدمة تنسيق الثانوية الأزهرية أولًا للاستعلام عن النتيجة.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2024 ادبي

زيارة موقع التنسيق الإلكتروني هنــــــــــا.

اختيار "خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية".

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

الضغط على "عرض نتيجة تنسيق الأزهر 2024".

نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2024 ادبي

الكليات المتاحة بتنسيق الثانوية الأزهرية 2024 أدبي

كلية التجارة بجامعة الأزهر في القاهرة، تفهنا الأشراف، وأسيوط.

كلية البنات الأزهرية في العاشر من رمضان، المنيا الجديدة، الأقصر، وأسوان.

كلية البنات الإسلامية بأسيوط.

كلية الدراسات الإنسانية للبنات بجامعة الأزهر في القاهرة.

كليات الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر في القاهرة، دمياط، قنا، أسوان، الشرقية،

دسوق، سوهاج، أسيوط، بني سويف، المنصورة (فرع السادات وبور سعيد)، كفر الشيخ،

الزقازيق، الإسكندرية، والمنصورة.

كلية الاقتصاد المنزلي بطنطا.

كلية التمريض بجامعة الأزهر في القاهرة.

المعاهد المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية بنات

المعهد الفني للتمريض بالقاهرة وأسيوط.

معهد معاوني القضاء بكلية الدراسات الإسلامية والعربية في القاهرة والمنصورة.

معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة في القاهرة، تفهنا الأشراف، وأسيوط.

المعهد الفني بكلية العلوم في جامعة الأزهر بالقاهرة.

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