من المقرر أن تعلن جامعة الأزهر اليوم نتيجة تنسيق الأزهر 2024 عبر موقع التنسيق الالكتروني التابع لوزارة التعليم العالي، حيث يمكن للطلاب زيارته والاستعلام عنه فور إعلانه خلال الساعات المقبلة.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن نتيجة تنسيق الأزهر 2024 عبر موقع التنسيق الالكتروني وطريقة الدخول والاستعلام عن النتيجة دون البحث المطول عن الرابط الرسمي والطريقة الصحيحة لظهور نتيجتك.

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2024 عبر موقع التنسيق الالكتروني

يمكن لطلاب الشهادات الأزهرية الاستعلام عن نتيجة تنسيق الازهر 2024 عبر موقع التنسيق الالكتروني من هنـــــــــــا حيث يمكن للطلاب الاستعلام عنها فور إعلانها في مؤتمر صحفي.

نتيجة تنسيق الازهر 2024 عبر موقع التنسيق الالكتروني

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الازهر 2024

للاستعلام عن نتيجة تنسيق الازهر 2024 عبر موقع التنسيق الالكتروني يجب الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني، ثم اختيار قسم "خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية" والضغط على "خدمة نتيجة التنسيق".

بعد ذلك، يُدخل الطالب رقم الجلوس والرقم السري الخاص به، يلي ذلك إدخال الرمز التأكيدي والضغط على "الخطوة التالية"، و ستظهر نتيجة التنسيق فور الإعلان عنها.

موعد تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية الأزهرية

من المقرر أن تعلن جامعة الأزهرر موعد تقليل الاغتراب فور إعلان نتيجة تقليل الاغتراب ومن المتوقع فتحه بعد الاستعلام عن نتيجة تنسيق الازهر اليوم الأحد عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

نتيجة تنسيق الازهر 2024 عبر موقع التنسيق الالكتروني

تفاصيل تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

يشمل تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 الحد الأدنى للقبول في كلية الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة 625 درجة، ما يعادل 96.15%، تليها كلية الطب بدمياط بحد أدنى 620 درجة بنسبة 95.38%، ثم كلية الطب بأسيوط بحد أدنى 616 درجة بنسبة 94.77%.

أما بالنسبة لكلية طب الأسنان بالقاهرة، كان الحد الأدنى 615 درجة بنسبة 94.62%، وكلية الصيدلة بالقاهرة، فقد حُدد الحد الأدنى للقبول عند 607 درجات بنسبة 93.38%ف، ي حين بلغ الحد الأدنى لكلية الهندسة بجامعة الأزهر بالقاهرة 591 درجة بنسبة 90.92%، وكلية الهندسة بنين بقنا 584 درجة بنسبة 89.85%.

وعن كليات أخرى، كان الحد الأدنى للقبول في كلية اللغات والترجمة 373 درجة بنسبة 59.21%، بينما طلبت كلية الإعلام 506 درجات بنسبة 80.32%، كما حُدد الحد الأدنى للقبول في كلية الشريعة والقانون عند 450 درجة بنسبة 71.43%، وفي كلية العلوم بالقاهرة 533 درجة بنسبة 82%. أخيرًا، كان الحد الأدنى للقبول في معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية 575 درجة بنسبة 88.46%، وفي معهد إعداد فني المختبرات 566 درجة بنسبة 87.08%.

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