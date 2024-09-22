بالتفاصيل.. رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية والكليات المتاحة

من المقرر إعلان نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية والكليات المتاحة خلال ساعات قليلة حيث يترقب الطلاب المؤشرات التي تظهر منافسة للالتحاق بكليات القمة، ومن المتوقع إعلان تفاصيل النتائج اليوم الأحد خلال مؤتمر صحفي تعقده جامعة الأزهر.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية والكليات المتاحة للالتحاق بها حيث تشير التوقعات إلى أن مؤشرات تنسيق كليات الطب والصيدلة ستظل أعلى نسب قبول بالجامعات.

رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

يمكن لطلاب الشهادات الأزهرية الدخول والاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من هنــــــــــــــــا ويمكن للطلاب اختيار خدمة تنسيق الثانوية الأزهرية والاستعلام عنها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

اختيار قسم "خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية".

الضغط على "خدمة نتيجة التنسيق".

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

إدخال الرمز التأكيدي والضغط على "الخطوة التالية".

ستظهر نتيجة التنسيق فور الإعلان عنها.

الكليات المتاحة بتنسيق الثانوية الأزهرية

كلية الطب البشري فروع القاهرة، دمياط، وأسيوط انتظام.

طب الأسنان فرع القاهرة انتظام.

الصيدلة فروع القاهرة وأسيوط انتظام.

كلية العلوم فروع القاهرة وأسيوط انتظام.

الهندسة فرع القاهرة وفصول قنا انتظام.

التمريض فرع القاهرة وفصول أسيوط ودمياط انتظام.

المعهد الفني للتمريض مستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمدينة نصر ومستشفى كلية طب الأزهر بأسيوط انتظام.

رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

الحد الأدنى للقبول في كلية الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة: 625 درجة بنسبة 96.15%.

الحد الأدنى للقبول في كلية الطب بدمياط: 620 درجة بنسبة 95.38%.

الحد الأدنى للقبول في كلية الطب بأسيوط: 616 درجة بنسبة 94.77%.

الحد الأدنى للقبول في كلية طب الأسنان بالقاهرة: 615 درجة بنسبة 94.62%.

الحد الأدنى للقبول في كلية الصيدلة بالقاهرة: 607 درجات بنسبة 93.38%.

الحد الأدنى للقبول في كلية الهندسة بالقاهرة: 591 درجة بنسبة 90.92%.

الحد الأدنى للقبول في كلية الهندسة بنين بقنا: 584 درجة بنسبة 89.85%.

الحد الأدنى للقبول في كلية اللغات والترجمة: 373 درجة بنسبة 59.21%.

الحد الأدنى للقبول في كلية الإعلام: 506 درجات بنسبة 80.32%.

الحد الأدنى للقبول في كلية الشريعة والقانون: 450 درجة بنسبة 71.43%.

الحد الأدنى للقبول في كلية العلوم بالقاهرة: 533 درجة بنسبة 82%.

الحد الأدنى للقبول في كلية الهندسة الزراعية: 530 درجة بنسبة 81.54%.

الحد الأدنى للقبول في معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية: 575 درجة بنسبة 88.46%.

الحد الأدنى للقبول في معهد إعداد فني المختبرات: 566 درجة بنسبة 87.08%.

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