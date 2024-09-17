التفاصيل الكاملة| إليك توقعات تنسيق الثانوية الازهرية 2024

يشهد الطلاب حاليًا اهتمامًا كبيرًا بمعرفة موعد بدء تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 وذلك بعد إعلان نتائج الثانوية الأزهرية التي أسفرت عن نسبة نجاح بلغت حوالي 50.50%، وبلغت نسبة النجاح في الشعبة العلمية (علوم) نحو 60.87%، بينما سجلت الشعبة الأدبية نسبة نجاح قدرها 42.06%، ونجح في الدور الأول نحو 55,751 طالبًا وطالبة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

مؤشرات تنسيق كليات جامعة الأزهر 2024

وننشر لكم توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2024:

-تنسيق كلية الطب: 96.15%

- كلية طب الأسنان: 94.62%

- كلية الصيدلة: 93.38%

-تنسيق كلية الهندسة: 90.92%

- كلية العلوم: 82%

-تنسيق كلية الهندسة الزراعية: 81.54%

- تنسيق كلية الإعلام: 80.32%

- كلية الشريعة والقانون: 71.43%

-تنسيق كلية التجارة: 71.43%

- كلية التربية الرياضية: 60.32%

- تنسيق كلية أصول الدين: 58.89%

- تنسيق كلية اللغة العربية: 55.24%

- كلية اللغات والترجمة: 59.21%

تنسيق كليات الشعبة الأدبية 2024

- كلية اللغات والترجمة: 373 درجة (59.21%)

- كلية الإعلام: 506 درجات (80.32%)

- كلية الشريعة والقانون: 450 درجة (71.43%)

- كلية التجارة: 416 درجة (66.03%)

- كلية التربية الرياضية: 380 درجة (60.32%)

- كلية أصول الدين: 371 درجة (58.89%)

- كلية اللغة العربية: 348 درجة (55.24%)

موعد بدء تنسيق المرحلة الأولى 2024

أعلنت جامعة الأزهر الشريف أن المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية الأزهرية ستبدأ يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024، وستستمر حتى 29 أغسطس 2024. يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني المتاح على الرابط [هنا].

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