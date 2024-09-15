نشرة الموجز التعليمية.. قرارات هامة من التعليم بشأن مصروفات المدارس وتفاصيل الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية.. والكليات المتاحة بالمرحلة الثالثة

نشرة الموجز التعليمية .. يكشف أبرز أخبار التعليم خلال الساعات الماضية وتضمنت النشرة التعليمية عدد من الموضوعات الهامة، تتمثل في القرارات الهامة بشأن مصروفات المدارس الرسمية 2025 بالإضافة إلى تنسيقات الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية.

قرار هام من "وزارة التربية والتعليم" بشأن مصروفات المدارس الرسمية 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إمكانية سداد مصروفات المدارس الرسمية على قسطين القسط الأول في أكتوبر 2024، والقسط الثاني في فبراير 2025، لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

نشرة الموجز التعليمية

مصروفات المدارس الرسمية

رياض الأطفال حتى الصف الأول الإعدادي 312.60 جنيه

الصفين الثاني والثالث الإعدادي 212.60 جنيه

الصف الأول الثانوي العام 527.60 جنيه

الصفين الثاني والثالث الثانوي العام 512.60 جنيه

الصف الأول الثانوي الفني 227.60 جنيه

باقي صفوف الثانوي الفني 212.60 جنيه

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الأكاديمية العربية تكرم البطلة الأوليمبية سارة سمير على منصة التخرج (صور)

كرّم الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، البطلة الأولمبية سارة سمير تقديرًا لإنجازاتها الرياضية المتميزة، وذلك خلال حفل تخرج دفعة جديدة بفرع الأكاديمية في بورسعيد.

عبّرت سارة سمير عن سعادتها بالتكريم الذي وصفته بأنه "دفعة قوية لمواصلة تحقيق النجاحات"، وجاء التكريم بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم محافظا بورسعيد والإسماعيلية، ورؤساء جامعات بورسعيد. يذكر أن سارة سمير حصدت الميدالية الفضية في رفع الأثقال خلال أولمبياد باريس 2024.

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التفاصيل كاملة| تنسيق معهد فني تمريض 2024.. المرحلة الثالثة

مع اقتراب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة، يزداد اهتمام طلاب الدبلومات الفنية بمعرفة تفاصيل تنسيق معهد فني تمريض 2024، بما في ذلك الحد الأدنى للقبول وشروط الالتحاق. يتيح المعهد للطلاب فرص عمل مضمونة في القطاع الحكومي بعد التخرج.

وتشير التوقعات إلى أن الحد الأدنى للقبول سيكون حوالي 246 درجة بنسبة 60%، كما يتميز المعهد بتوفير فرص عمل في مجالات التحاليل والأشعة، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء مختبر خاص بعد الدراسة.

نشرة الموجز التعليمية

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آخر موعد للتقديم للعمل بنظام الحصة.. والتخصصات المطلوبة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للتعاقد مع 50 ألف معلم بنظام الحصة لسد العجز في الإدارات التعليمية، وذلك بالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025 المقرر في 21 سبتمبر 2024.

والتخصصات المطلوبة تعتمد على احتياجات كل إدارة تعليمية، وسيتم اختيار المتقدمين بناءً على مؤهلاتهم الأكاديمية والخبرات العملية، وتشمل المستندات المطلوبة للتقديم أصل المؤهل الدراسي، صورة البطاقة الشخصية، وخطاب الخدمة العامة للإناث. تسعى الوزارة لضمان توفير الكوادر التعليمية المؤهلة لتغطية احتياجات المدارس.

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التعليم العالي: مد فترة التقديم لتنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة ليوم إضافي

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تمديد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد ليوم إضافي، بحيث تنتهي المرحلة الثالثة من تنسيق طلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء، 17 سبتمبر الساعة السابعة مساءً.

يهدف هذا التمديد لمنح الفرصة للطلاب الناجحين في الدور الثاني الذين لم يسجلوا رغباتهم بعد، ويمكن للطلاب التقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي أو من خلال معامل الحاسب الآلي المتاحة في الجامعات الحكومية. يُنصح الطلاب باستغلال هذه الفرصة لتسجيل رغباتهم قبل الموعد النهائي.

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الآن رابط التحويل بين المعاهد الأزهرية 2024

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن فتح باب التحويل الإلكتروني بين المعاهد الأزهرية بنفس الإجراءات المتبعة في العام الماضي، وتبدأ هذه الإجراءات بعد حصول ولي أمر الطالب على كلمة المرور الخاصة بالرقم القومي للطالب عبر نظام التحويل الإلكتروني.

على ولي الأمر تسجيل الدخول عبر الرابط المخصص، وإدخال البيانات المطلوبة بدقة، كما يجب الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور من رائد التحويل الرقمي بالمعهد، تتضمن شروط التحويل موافقة المعهدين القديم والجديد، والتأكد من توافر الأماكن الشاغرة.

رابط رسمي.. موعد ظهور نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

يبحث العديد من طلاب الشهادات الأزهرية عن موعد ظهور نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 والرابط الرسمي للحصول عليها، وسيتمكن الطلاب من الاطلاع على النتيجة والتسجيل في الكليات المتاحة عبر الرابط المخصص لذلك.

من المتوقع أن تعلن جامعة الأزهر نتيجة التنسيق بعد إغلاق باب تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني، والذي ينتهي في 16 سبتمبر الجاري، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني بإدخال رقم الجلوس والرقم السري.

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