الأكاديمية العربية تكرم البطلة الأوليمبية سارة سمير على منصة التخرج (صور)

كرم الدكتور إسماعيل عبد الغفار ، البطلة الأوليمبية سارة سمير تقديرًا لإنجازاتها الرياضية المتميزة، خلال حفل تخرج الدفعة الجديدة بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في بورسعيد.

كانت سارة سمير حصلت على فضية رفع الأثقال في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت مؤخراً بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويستعرض الموجز في هذا التقرير تفاصيل التكريم.

تكريم سارة سمير في الأكاديمية العربية

تكريم سارة سمير في الأكاديمية العربية

وقال الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربة للعلوم والتكنولوجيا، إن الأكاديمية تعتز بتكريم بطلتنا المتميزة، التي تمثل نموذجًا مشرفًا لابنة مصر الناجحة والمكافحة حيث تعد إنجازاتها الرياضية مصدر فخر للأكاديمية التي لا تدخر جهداً في دعم أبناءها الرياضيين".

بينما عبرت سارة سمير عن سعادتها بالتكريم، وقالت: "يشرفني أن أُكرم في بيتي، هذا التكريم يمنحني دفعة قوية لمواصلة الرحلة وتحقيق المزيد من النجاحات".

جاء ذلك في حضور اللواء /محب حبشي خليل محافظ بورسعيد، اللواء /أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية الأستاذ الدكتور/ راوية رزق القائم بأعمال رئيس جامعة بورسعيد، و الأستاذ الدكتور/ عاطف علم الدين رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية – واللواء / محمد أحمد نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المنطقة الشمالية

سارة سمير تحصد الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2025

يذكر أن سارة سمير، حصلت على الميدالية الفضية، في أولمبياد باريس 2025، لعبة رفع الأثقال التي بدأتها ولم يتجاوز عمرها الـ11 عاماً واستطاعت أن تتفوق فيها.

تكريم سارة سمير في الأكاديمية العربية

ونجحت سارة سمير في رفع 268 كيلو جرام، وهي الميدالية الأولمبية الثانية في مسيرة سمير التي أحرزت برونزية وزن 69 كلغ في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.

وحصدت سارة سمير عددا كبيرا من الميداليات وصلت إلى 5 ميداليات ذهبية وثلاث ميداليات فضية في نسخ بطولات العالم للكبار التي شاركت بها، لتؤكد صدارتها كأول امرأة مصرية وعربية وأفريقية فى رفع الأثقال تصل إلى هذا العدد من الميداليات.

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